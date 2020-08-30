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破窗尋女友…驚見「裸男躺床上」　他頭綠炸！下秒慘遭爆頭破相

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▲性愛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲李姓男子破窗進入房間想關心女友，未料門一開卻驚見一陌生男子裸躺在床上。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／台北報導

李姓男子因擔心女友將自己反鎖房門內會出事，遂從3樓爬上4樓陽台前去關心，未料當他成功破窗進入女友房間時，卻看到一名裸身男子躺在女友床上！2男見到彼此後都以為對方是小王，氣得直接開打，過程更因激烈衝突雙雙掛彩。雖事後經釐清得知是女友劈腿所致，但法官仍依傷害罪對他們判刑，另李男還以臉上留疤影響工作為由，向林男求償並獲9萬1245元賠償金。可上訴。

李男表示自己與女友本來就同居，他2018年6月13日因突然連繫不上女友，擔心對方會做傻事，遂從3樓爬上4樓陽台前去關心，由於房門鎖死，他直接拿起一旁安全帽破窗而入，沒想到一進門，卻驚見林姓男子裸身躺在床上與女友共處一室。

裸身躺床的林男一見有人入侵，驚恐的直接拿起手邊長條音響朝李男頭部猛擊，致李男當場頭破血流。李男入廁查看完自身傷口後，怒質問對方到底是誰，沒想到卻遭嗆「你們已經分手了」，他聽完超級崩潰，直接拿起自己手機內對話紀錄，證明當日女友還有向他說「寶貝晚安」等語。

此時原本以為自己才是正牌男友的林男，看完對話後整個傻住，不過幾秒雙方又打了起來，最後除了李男有頭部外傷併臉部開放性傷口等傷勢外，林男身上也有多處擦傷。

刑事部分，2人皆被新北地檢署起訴，法官審結依傷害罪各判李、林2男拘役30日及拘役55日，皆得易科罰金。另民事部分，李男主張自己從事電視媒體，需上電視推銷產品，被打後臉上破相，2個月無法工作，對此向林男求償醫療費、工作損失及精神慰撫金總計150萬元。

新北地院審理時勘驗李男提供的診斷書，發現雖然他有接受12針縫合手術，但事後醫師僅囑咐他使用疤痕凝膠6個月，並持續至門診追蹤，當中並未要他在家休養，故判定李男受傷期間仍有工作能力，且經查他薪資狀況，也發現他休養的3個月期間公司仍有給付薪資，審結判林男僅需賠償李男醫藥費及精神慰撫金總計9萬1245元。可上訴。

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