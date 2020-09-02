66小時只吃一餐！少女曝「囚禁生活」不敢吵鬧　父怒：盼從重量刑

▲高雄少女父親。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄一名年僅14歲的少女遭到「保全界李宗瑞」羅姓男子（31歲）略誘，被囚禁在新竹一處出租套房密室中長達66小時，所幸昨（1日）警方順利尋獲，少女平安返家後，父親今（2日）表示，女兒因此次事件受到驚嚇，雖然現已開學，但暫時不會返校。另一方面，針對羅嫌，少女父親則說，羅曾有2次性侵前科，此次又以同樣手法誘拐少女，希望司法能夠從重量刑，避免更多人受害。

少女父親表示，女兒昨日返家後心情還算平靜，大家抱在一起、連哭都沒有，昨晚記下車牌的「神閨蜜」補完習後還有來找她，2個女孩一見面就抱在一起哭了。對於此次的驚魂風波，少女返家後也未刻意說些什麼，家庭成員都保持平靜，當作什麼事都沒發生過。

少女父親說，女兒返家後見到媽媽，還向媽媽說了句「對不起」；少女表示，被囚禁的66小時中羅嫌只給她吃一餐，其他幾乎都只喝水，「我也不敢有太多要求，沒有吃的就不吃了。」父親也說，少女似乎不想與羅嫌有太多交流，大多數時間都保持冷靜、裝乖，配合羅嫌指示、不吵不鬧。

少女向父親透露，第一時間遭求在密室時，羅嫌強迫她戴上項圈，並稱若不服從指令，項圈將會發電電人，但若少女願意安安靜靜、不吵不鬧的話，他就將項圈拿掉；少女聞言後也承諾不會吵鬧，羅嫌果真也拿掉項圈。當警方前2次前往套房搜索時，其實少女都有聽到，但羅嫌威脅「如果出聲就對你不利」，因此少女只能眼睜睜地看著警方離去。直到第3次警方再度進行搜查，少女才鼓起勇氣故意製造聲響，引起警方注意。

回憶驚魂66小時，少女表示，他與羅嫌獨處的這段時間裡，2人都沒什麼聊天，但羅嫌會拿手機給她看，為避免少女求救，羅嫌相當警戒，僅將手機拿在自己手中讓少女看看媒體報導內容，並不讓少女直接碰觸手機。

少女父親說，女兒很耗學，平安歸來後第一件事就是想趕快去上課，但經過家人討論，認為目前應該先暫緩，因全案都還在評估當中、且女兒也受到驚嚇，因此暫時還不會返校。

另一方面，針對羅嫌曾有2次性侵前科、且本案王嫌、盧嫌2位共犯昨夜又無保請回，少女父親表示，雖然尊重檢方考量，但嫌犯重獲自由後是否又會再去殘害另一位無辜的未成年少女？「希望台灣檢方、司法能夠重新考量，針對羅嫌從重量刑。」