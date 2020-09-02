保全李宗瑞性侵交保就犯案　警三搜豪宅！「少女碰倒東西」終獲救

▲少女在密室內被發現時，身旁有一隻鯊魚玩偶陪伴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

涉嫌囚禁高雄14歲少女長達66小時、曾有2次性侵前科的「保全界李宗瑞」羅姓嫌犯，由於拒絕夜間偵訊，今（2日）上午已被移送高雄地檢署進行複訊。而他之前下藥性侵兩名少女，今年5月交保後就馬上犯案，上網認識高雄少女。而警方找人時，三度到羅嫌豪宅內房間搜索，第三次突然聽到東西倒掉的聲響，驚覺天花板暗藏玄機。

羅嫌已非初次犯案，判決指出，他2018年就曾下藥性侵2名少女。台北地院今年7月依《兒童及少年性剝削防制條例》以藥劑之方法，使少年被拍攝性交及猥褻行為之照片、影片罪，判刑10年。

而在法院審理期間，羅嫌今年5月獲得法官裁定交保，《東森新聞》報導，他出來後與交往一年多、小12歲的女友結婚，住在母親5月才買的新竹縣竹東鎮的獨棟豪宅，並改成分租套房出租。鄰居說，沒看過羅嫌和太太，「我連他有老婆我都不知道。」羅妻則說，婚後才知丈夫有前科，且早已分居。

▼警方在羅嫌竹東豪宅內逮到人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼羅嫌落網後拒絕夜間偵訊，於今早偵訊。（圖／記者張榮恩攝）

沒想到羅嫌食髓知味，和同夥以「電競陪玩打工」誘拐並控制高雄14歲少女。警方在66小時後順利破案，救出被關在豪宅天花板夾層的少女。在尋人過程中，警方契而不捨三度到羅嫌房間搜索，第三次突然聽到東西倒掉的聲響，驚覺天花板暗藏玄機，發現少女就被囚禁藏在密室裡。

高雄市三民二分局分局長梁東山表示，警方在拍打房間時，第一次敲外觀，少女本來有想求救，但嫌犯有恐嚇她說不可以出聲；那第三次再搜索時進去，少女可能因害怕碰倒一些東西，所以稍微有聲響，才讓同仁認為上面有夾層。

羅嫌落網後在鏡頭前說，「我對不起我媽媽」；被記者問「要跟少女道歉嗎」，他說「我跟她道過歉了。」由於他拒絕夜間偵訊，從三民二分局移往高雄刑大留滯室；今上午8時許，已被移送高雄地檢署進行複訊。

據了解，警方詢問羅嫌為何要將少女關在密室、限制行動自由？他則支支吾吾，並未解釋清楚，目前動機仍待釐清。《自由時報》報導，羅男5月交保後就犯案，當月就上網認識少女。

▲▼少女被關在天花板夾層，平安獲救。（圖／記者吳奕靖翻攝）