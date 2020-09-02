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如同精品投資！　童妍針找回愛美女性的年輕自信

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▲時尚是門投資學，當然肌膚也是，但愛美的女性如何在醫美療程中，選擇如同精品級的經典品牌，找回年輕自信呢？皮膚科醫師解密。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／採訪報導

女人一生必收的經典不敗款精品有哪些？擁有多年時尚採購經驗的時尚部落客小閃，對各大品牌如數家珍，獨家公開值得收藏的精品包是CHANEL 2.55，精品腕錶則是Rolex Day-Date。

小閃推薦：「像CHANEL 2.55的款式，它其實是1955年2月推出，由Coco Chanel女士設計，特別的就是Mademoiselle Lock是方形的，所以相對比較低調，我覺得有些人不喜歡把商標放在身上的話，這是很好入手的款式。Rolex Day-Date是1956年推出的款式，它其實滿特別的是第一個由瑞士天文認證的錶款，所以非常具有紀念價值。」

▲如同精品投資！ 童妍針找回愛美女性的年輕自信。（圖／記者謝婷婷攝）

▲時尚部落客小閃肩背精品包CHANEL 2.55，手上配戴精品腕錶Rolex Day-Date。（圖／記者謝婷婷攝）

從大學開始接觸精品的小閃，人生第一個精品就是傳承自媽媽，開始投入職場後，會以經典款作為精品選購指南來犒賞自己，她分享精品投資心法：「現在女生努力辛苦工作需要適時犒賞自己，給自己一個努力的禮物，我覺得擁有一個歷久不衰的精品是很棒的選擇，因為存了一筆錢，需要好好的審慎投資，經典款是最好的款式，也是給自己一個很好的禮物，可能過了30年、40年你還是會很喜歡它。」

除了投資精品包款、配件來犒賞自己，更別忘了投資自己的肌膚，至於在醫美療程中，如何挑選精品級的品牌呢？訪問璞之妍醫美診所蔡佳芬院長解密：「肌膚的老化是肌膚底層失去支撐，導致臉部出現鬆弛、下垂的症狀，建議可以透過來自歐洲的童妍針，選擇非填充式的保養療程改善，它主要的成分是聚左旋乳酸青春微粒。」

▲如同精品投資！ 童妍針找回愛美女性的年輕自信。（圖／記者謝婷婷攝）

▲皮膚科醫師蔡佳芬（圖左）表示，可透過注射來自歐洲的醫美療程童妍針，補充肌膚流失的膠原蛋白。（圖／記者謝婷婷攝）

造成肌膚老化最大關鍵是膠原蛋白的流失，醫師建議愛美的女性，可以透過施打童妍針，定期補充膠原蛋白，進而改善肌膚問題。

蔡佳芬院長強調，來自歐洲的童妍針在全球上市20年，具有美國、歐盟、台灣衛福部三重認證，「它透過高端複雜製程，把不必要的右旋成分去除，只保留純粹左旋的成分，純左旋聚集而成的聚左旋乳酸青春微粒，可以更大量去刺激膠原蛋白新生，彌補我們流失的凹陷體積，術後效果良好，可以維持超過兩年的時間。」

▲▼皮膚科醫師蔡佳芬。（圖／璞之妍診所提供）

▲▼皮膚科醫師蔡佳芬強調，全球上市超過20年的童妍針，是一種非填充式的保養療程，具有美國、歐盟、台灣衛福部三重認證。（圖／璞之妍診所提供）

▲▼如同精品投資！　童妍針找回愛美女性的年輕自信。（圖／璞之妍診所提供）

不過市面上醫美水貨猖獗，也有很多號稱是二、三代童妍針產品，消費者若要聰明選擇、不想花錢當冤大頭，一定要請診所提供施打產品的完整包裝，掃描產品盒上QR cord辨識是否為原廠正貨，另外醫師的技術專業也要納入考量。

▲如同精品投資！ 童妍針找回愛美女性的年輕自信。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼消費者做醫美療程前，要驗證產品正貨和挑選合格醫師，才能保障自身美的權益 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲如同精品投資！ 童妍針找回愛美女性的年輕自信。（圖／記者謝婷婷攝）

蔡佳芬院長建議：「在施打童妍針之前，你一定要慎選口碑良好、經驗豐富的合格醫師，並且在療程之前，跟醫師完整的溝通，你才能夠獲得術後滿意的結果。」要找回年輕自信的容顏，來自歐洲、經過國際認證的童妍針，成為醫美界的經典選擇。

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