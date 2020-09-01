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社會 社會焦點 保障人權

逼高雄少女戴項圈！保全男「美工刀威脅」：電妳…她嚇壞不敢出聲

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文／中央社記者侯文婷高雄1日電

國二女學生北上失聯，涉案3嫌今天解送警方偵訊。辦案員警說，少女被戴黑項圈，遭恐嚇逃跑會觸電，甚至拿美工刀威脅，少女連警方破門都不敢輕舉妄動，直到上警車才放聲大哭。

▲▼高雄少女失聯3天找到人。（合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）

▲高雄少女失聯66小時後，警方終於找到人了。（合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）

3嫌今天下午解送前往高雄市政府警察局三民二分局偵訊。面對媒體詢問，羅嫌首先回應「我對不起我媽」，也坦承覺得做了非常不對的事，至於是否認為需要跟少女道歉，他則說「我道歉，我跟她道過歉了」。

三民二分局長梁東山說，羅嫌一開始為投其所好，特地準備少女喜愛的鯊魚娃娃取得信任。但當晚吃過麥當勞後，羅嫌就將少女關起來，並替她戴上黑色項圈，威脅若試圖逃跑，項圈會電人，甚至拿美工刀威脅。少女為此連員警破門都不敢輕舉妄動，直到坐上警車才放聲大哭。

▲▼失蹤少女尋獲破案_失蹤少女尋獲破案_嫌犯抵達三民二分局。（圖／記者張榮恩攝）

▲有性侵前科的羅姓男子遭押回警局偵訊。（圖／記者張榮恩攝）

梁東山表示，少女遭關押在4樓天花板夾層，要站上雙層床鋪才能進入，且夾層外聽不到呼救聲。員警進屋搜索時，少女雖想拍打求救，卻遭羅嫌恐嚇別出聲，直到警方3度搜索，聽到天花板傳來疑似物品碰撞聲，踩上床鋪敲打天花板才成功發現密室。

警方調查，依少女說法透過臉書及LINE認識羅男，在說出自己會唱歌畫畫後，對方就以有正職工作機會為由，提供高鐵車費，讓少女搭車北上，接著再教唆37歲盧嫌到高鐵站載人，並把少女帶到羅嫌母親位於新竹竹東的分租透天屋。

警方表示，除了羅嫌、盧男及管理分租透天屋的29歲王姓男子，將依略誘、妨害自由罪移送高雄地檢署偵辦；羅嫌妻子也因面對警方詢問時避重就輕，遭警方懷疑她可能知道丈夫涉嫌關押少女，若犯行明確也將當共犯移送。

14歲高雄少女8月29日搭高鐵北上應徵電玩代打工作，當天下午在新竹搭乘不明男子轎車離去後即失聯，讓少女母親當晚急忙報警，並透過網路發文找人。高雄、新竹、台北及新北警方組專案小組，經過多天搜索，在31歲羅姓男子新竹竹東住處4樓夾層發現少女蹤跡，失聯時間共66小時。

▲快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄少女被戴上項圈、美工刀威脅，待在密室之中不敢出聲。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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