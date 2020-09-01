消失的梯子連「竹東N號房」！內部曝光　警擴大追查「保全李宗瑞」

▲高雄少女密室入口曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者林昱萱／綜合報導

失聯66小時的高雄少女於1日上午8時50分，在羅男的母親家中4樓的密室夾層被找到，而3嫌也都被押送回警局偵訊。不過，整起案件令人匪夷所思的是，該密室疑點重重，種種跡象都讓人懷疑有如「竹東N號房」一般。

少女在被找到時已經睡著了，而她驚醒的第一句話就是說「我想回家」，所幸在經各界搶救之下，目前少女已經被帶回高雄，而羅、盧、王3名嫌犯，以及被列為「關係人」的羅妻也都已經被帶回警局。

▲羅男已被押回警局偵訊。（圖／翻攝PTT）

不過，詭異的是，羅男的密室曝光之後，讓外界懷疑其密室夾層的用途。據了解，一般的夾層屋，應當都會有梯子，但羅男的密室夾層，卻是以上下舖替代梯子，且天花板的夾層隱密到，讓警方無法在第一時間察覺。

在密室當中還設有衛浴、空調、冰箱，食物也能從密室入口運送進去。另外，羅男還在4樓加裝監視器，於密室夾層安裝螢幕，等於是能掌握樓下的一舉一動，而外加上該棟建築位於竹東較為郊區的地方，一般也不會有人特別注意，儼然就是羅男精心設計的，可與完全與外界隔離的空間，也因此讓外界更加擔憂，是否在高雄少女之前，已經有其他人受害。對此，除了本案以外，警方也將往前溯追。

此外，據了解，羅嫌過往曾性侵2名未成年少女，羅嫌以提供工作機會為由騙出少女，接著強迫少女換上情趣肚兜、制服、絲襪等裸露衣物，再趁機施以動物性麻藥令少女失去意識而性侵得逞。

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