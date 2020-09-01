3嫌「略誘」高雄少女最重10年牢獄！　林智群搬法條：可再加重1/2

▲高雄少女案主嫌羅男及共犯盧男。（合成圖／翻攝PTT、記者陳以昇攝）



記者黃可昀／綜合報導

高雄少女從「密室夾層」中被平安救出，3名嫌犯也已落網，接下來要面對的就是刑責審判。知名律師林智群分析，用工作這理由引誘或強迫未成年人脫離家庭，已經屬於「略誘」行為，將面臨1至7年的有期徒刑，如果有發生性關係意圖，則加重至3至10年，而且高雄少女未滿18歲，可依法再加重刑度2分之1。

警方今天（1）在羅男竹東的4樓住家夾層內尋獲14歲高雄少女，在這之前警方已經2度入屋搜查，但都一無所獲，直到羅男太太手機裡的重要資料還原後，才確定少女還在羅男家，隨即展開第3次徹底搜查，才終於在2坪的密室夾層裡找到少女。

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林智群在臉書PO文指出，3名嫌犯這想法明顯構成「和誘」未成年人脫離家庭罪，如果是要跟對方發生性關係而做這件事情，刑度6個月至5年；而保全男當初是用「工作」這理由騙少女離開家，這又構成了另一項「略誘」，刑度1至7年有期徒刑，如果是為了發生性關係而誘騙少女，刑度則是3至10年。

由於少女14歲還未滿16歲，就算是用和平方式讓她自願離開家，還是適用「略誘」法條，另外還能依照兒少福利權益保障法第112條，「故意對未滿18歲之人犯罪者，加重刑度1/2」，所以以上刑度都「跟薯條一樣還可以加大」，奉勸所有居心不良的蘿莉控要懂得自我節制。

網友回應，「覺得根本是人口販賣集團，羅妻也知，還有接送，網路釣魚 ，分工細膩」、「請問像這個案子，集團犯罪跟個人刑度有差嗎」、「說不定不是第一次」、「為那女孩覺得難過」、「這樣套路案件在日本不少，每年幾千個少女被星探略誘。」