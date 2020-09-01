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社會 社會焦點 保障人權

少女獲救畫面曝光！警「破密室2道門」攻堅…吼：不要動我開槍喔

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記者洪靖宜、戴若涵／高雄報導

高雄14歲少女失聯66小時後，終於在新竹縣竹東鎮一處民宅被找到，但她人身在4樓密室夾層之中，讓警方2度撲空。警方直至第3次向法院申請搜索票後，沿途摸、敲牆壁，這才發現位於天花板的密室，如今警方攻堅救援畫面也曝光！

▲高雄少女救援畫面曝光（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼高雄少女救援畫面曝光。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

透過影片可看到，警方先打開密室夾層外面的門後，後方還有一道門，員警伸手去推，並打開手電筒往裏頭照，突然察覺裏頭有動靜，便大聲詢問對方身分，「你誰？」，告知警察身分後喝斥，「不要動我開槍喔，眼睛閉起來，手先不要動」。警方最後順利進入密室內，將羅男壓制在地帶回偵訊。

▲高雄少女救援畫面曝光（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄少女救援畫面曝光（圖／記者洪靖宜翻攝）

回顧整起事件發生經過，一名母親29日晚間焦急地在臉書各大社團貼文協尋，表示自己國一升國二的女兒從高雄坐高鐵到新竹後，上了一輛車牌「7923」的TOYOTA汽車，接著便失聯了，同時她也貼上女兒與網友的對話，請大家幫忙找女兒，事件引發網友關注！

警方獲報後隨即成立專案小組調查，30日透過電信公司發現，少女的手機訊號，曾出現距離新竹80公里遠的台北市中正區，手機訊號飄忽不定，隨後出動M化車攔截訊號，31日新北警方透過車牌辨識系統「雲龍」先是攔下了可疑的盧姓男子，1日上午終於在新竹縣竹東鎮中興路一處民宅「4樓夾層」中找到少女，所幸人並無大礙，自8月29日下午2時50分起計算，少女已失聯超過66小時。

發現年輕的小祕密！

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