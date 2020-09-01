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PTT大神「最後一塊拼圖」救高雄少女　3天「鍵盤辦案軌跡」曝光

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▲▼高雄少女失聯，密室曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄少女與羅男皆在4樓夾層中被找到。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄少女失蹤案今順利落幕，妹妹歷經66小時失蹤，終於跟家人團聚。回顧整起事件，從少女親人在網上發文尋人，並提供對話截圖為線索後，PTT大神們立刻展開鍵盤辦案行動，不僅成功肉搜出幾個關鍵人物，就連羅嫌的黑歷史也通通挖出。

拉回30日那天，少女母親在新竹各大社團焦急發文，表示14歲女兒自29日從高雄搭乘高鐵到新竹，上了陌生人的車後便失聯。當時，警方表示，尚無法確認少女上車地點，人所在位置也在釐清中。

請繼續往下閱讀...

有鑑於此，熱心網友們開始從僅有的線索中，找到了臉書帳號，同時透過電話號碼查到王男，還發現他曾在租屋網刊登過新竹租屋訊息，接著王男友人跳出來護航，不過立刻遭鄉民打臉。

▲PTT大神「最後一塊拼圖」鍵盤辦案！3天串聯行動曝光...鄉民推爆。（圖／翻攝自PTT）

▲大神們抽絲剝繭找出關鍵資訊。（圖／翻攝自PTT

後來，鄉民用電話號碼，在wechat找到一張羅男的照片；無獨有偶，另一位鄉民則用信箱在twitch找到羅男帳號及個人檔案。

最毛的是，又有一位熱心鄉民在臉書社團「AUC反抗無良保全公司網路工會」看到一篇po文，上面大剌剌貼出照片，怒罵「羅XX性侵犯，下藥搞14歲少女」，重點是照片主角與羅男就是同一人。

接下來，網友也翻出相關判決書，發現此人早有前科，甚至被稱為「保全版李宗瑞」，隨後鄉民還揪出，羅男和王男有很多共用資料，IG也互相追蹤。

▲▼高雄少女失聯3天找到人。（合成圖／翻攝PTT、少女家屬提供）

▲少女被套項圈囚禁66小時。（圖／翻攝PTT、少女家屬提供）

值得一提的是，藏匿少女的獨棟豪宅，先前也被鄉民從租屋網挖出，並且做了鏡像備份，各種資訊串聯與拼湊，成為警方很大的助力，最後於今早8點50分成功救出妹妹。

對此，廣大網友也給予讚賞，紛紛表示「你是柯南嗎」、「八卦版回來了」、「台版柯南」、「鄉民破案啦」、「你比警察更快破案」、「柯南越來越猛了」。


▼少女被發現藏匿在竹東這處民宅。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲禁臠高雄少女建案曝光　「7成是空屋沒保全沒監視器」成最佳藏匿地點。（圖／記者陳凱力翻攝）

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ET快訊
快訊／高雄少女被套項圈囚禁66小時　驗傷結果出爐了！
高雄少女獲救報平安「爸爸有沒有想我？」　父淚喊：想死了！
國小老師上PTT護航「拐少女」嫌犯　校方回應了
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