竹市好香米飄散芋香 限時又限量今起搶先預購

▲副市長體驗好香米壽司。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府、新竹市農會與新竹市稻米產銷班於今(1)日在將軍村舉辦「食在地 吃當令 好香米飄香上市記者會」，新竹市副市長沈慧虹與總幹事鍾祥銘邀請大家一起用新台幣來預約搶購最新鮮的限量版一期作－「好香米」，以行動力支持在地農業。

上午記者會在「歡喜慶佳節」的舞蹈表演揭開序幕，由副市長與農會家政班媽媽李麗茹做好香米壽司便當與農會共同行銷新竹好物-好香米，樣式吸睛可口，令人垂涎欲滴，展現道地好香米的飽滿Q彈有勁，就算冷飯也不影響口感，很適合做壽司，受到在場嘉賓的熱烈迴響。隨後也贈匾給獲109年全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑特等獎蜂農江為慶，並表示肯定與祝賀之意。

沈慧虹表示，新竹市是小而富足的城市，農業面積雖不大，農產優質，都是精挑細選，以精緻行銷推廣，如蜂蜜、荔枝、茶花及好香米，其中以稻米是最大宗。新竹市稻米產銷班就是基於生產安全、無毒稻米理念及共同為提高新竹市稻米品質於105年4月成立，至今已有4年的時間，在市府協助「好香米」品牌的設立及共同致力於在地農業的發展與推廣，將新竹市好的農產品推薦大家。也謝謝新竹市農會及稻米、養蜂...等產銷班的努力，讓大家吃到回味無窮的幸福滋味。

新竹市政府產發處長張力可表示，「好香米」品種為益全香米，學名臺農七十一號，是台灣農業試驗所由日本引入稻種「絹光」與台灣本土品種「臺稉四號」配種，歷經九年的試驗後，於2000年登記的品種。株高適中，株型佳，米粒短圓飽滿，外觀晶瑩剔透，米飯黏彈性頗佳，具有芋頭之濃厚香味，即便是冷飯也很好吃。除壽司外，也可料理燴飯、熬粥等，是適合家常的好味道。

新竹市農會總幹事鍾祥銘表示，好香米在出穗時稻田會飄出一股芋香味，所以取名為「好香米」，從插秧到收成約110天，期間經整地、施肥、蟲害防治、除草，收割後，烘乾、篩米、包裝，每一環節都得兢兢業業，且品質保證。109年1期作的好香米，種植面積約2公頃，產量約8,000公斤，數量有限。農民朋友的辛勞付出，才有美味的稻米上桌。想品嘗的民眾手刀要快，是限量發售。

新竹市稻米產銷班表示，好香米出貨時均為3天內碾製的，上市前並經送SGS檢驗合格，確認安全無毒也無添加防腐劑，新鮮的好香米賞味期限只有20天，農會也歡迎民眾可至現場購買，1公斤包裝110元，3公斤包裝320元，也提供客製化包裝，欲購買者請洽新竹市農會連絡電話：03-5386143轉500~503。