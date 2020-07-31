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2020台灣設計展10月竹市登場 林智堅將率隊環島取經

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▲經濟部長王美花與新竹市長林智堅共同啟動締約儀式。（圖／新竹市政府提供）

▲經濟部長王美花與新竹市長林智堅共同啟動締約儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

一年一度台灣設計展首次在竹市舉辦，於10月1日至11日登場，是疫情解封後最大規模展覽，由新竹市政府與經濟部攜手辦理，將在竹市舊城區規劃2公里展區。今（31）日由經濟部長王美花與新竹市長林智堅共同啟動締約儀式，並公布展覽主題「Check in新竹-人來風」，林智堅也宣布，下周將啟動「設計力，請你幫幫忙」五天環島行程，連訪七個縣市並拜會首長，取材全台百工百業設計力，環島巴士也於會場首度亮相。

林智堅表示，「2020台灣設計展」改變過去靜態展覽模式，變成在竹市舊城區2公里展區，參展包含台灣設計好手、在地公司、還有傳統產業米粉摃丸等，要讓大家看見藉由設計力導入，讓科技更加人性化、商品更有質感。後疫情時代，歡迎大家登入新竹，欣賞建築好手如何扭轉一座城市。

林智堅解說，大部分對新竹第一印象都停在竹科或是廟口小吃，他上任後以設計力扭轉新竹，例如過去被稱為「臭水溝」隆恩圳，由國家級設計團隊田中央打造為徒步公園；過去南寮漁港肉粽狀的消波塊，藉由設計師改造，變成階梯形的消波堤，美感提升，民眾更可以更親近海。新校園運動也請來全台頂尖設計師，串聯開放式校舍的關埔國小就是典範。

林智堅也宣布，下周一起展開「設計力，請你幫幫忙」之旅，將收集深藏民間透過設計力而改變的百工百業，並將拜訪桃園市、台中市、嘉義縣市、台南市、屏東縣及台東縣，也將拜會地方首長，邀請他們成為台灣設計展在新竹的重要夥伴，打造集全台之美於大成的台灣設計展。

另外，由於新竹科學園區是全台經濟力的重要指標，「設計力，請你幫幫忙」也邀請「竹科園區代表」與市府團隊並肩出征，蒐集台灣各地的美好，邀請高消費力的園區人一起深入體驗台灣之美也促進經濟振興，為國旅熱推波助瀾再加溫。

經濟部長長王美花表示，設計可以提升生活品質、創造更多價值，例如口罩國家隊，她就特別交代口罩包裝一定要改、口罩顏色要更多元，才能打入更多市場，

同樣新竹在林智堅市長帶動城市美學後，老城市重生，她就聽見園區年輕家庭就反映，城市大小公園都讓他們很興奮。「2020台灣設計展」將串聯老城區、結合科技聚落，她也笑說，盼能藉園區科技金主力量結合設計展，進一步發揮影響力。

「2020台灣設計展」總策展顧問龔書章表示，今年設計展正式宣告，設計走入城市治理，美學改造城市空間，新竹市6年來改變許多，每個人都可以感受到出現許多非典型公共建設，例如新竹公園串聯新竹動物園、孔廟，變成重量級公園，希望大家都能來設計展，感受設計的影響力。

「2020台灣設計展」總策展人劉真蓉也說，今年邀請與新竹相關子弟作為策展人，希望呈現出台灣已經讓設計、創意、美學走入市民生活，今年展場總計兩公里長，從舊城區串聯城隍廟再到新竹公園，將含括所有新竹知名地標。

產發處表示，「2020台灣設計展在新竹」主題是「Check in新竹-人來風」，將從數位科技、城市設計、都市創新和生活產業等多面向切入，以設計為工具，讓舊城區的記憶資料與創新的想法對話，帶看展者一起「登陸新竹」！

產發處介紹，展覽將以新竹公園為主展場，打造地景式展區，循著城市2公里的步行路徑，延伸至新竹轉運站及舊城區等3大場域，打造「整座城市都是展場」的獨特展覽，除了凸顯新竹科技產業的特色與古蹟文化外，更展現新竹市近年大力導入設計的城市治理成果。

產發處表示，從10月1日至10月11日，橫跨中秋節與雙十節兩大節日，邀請大眾一起「Check in新竹」，開啟這座城市的全新體驗，也看見座幸福城市的設計美學。

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