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竹市國際風箏節周末登場 各式風箏綻放漁港天空

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▲新竹市長林智堅邀請大家周末一起造訪新竹漁港。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅邀請大家周末一起造訪新竹漁港。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

一年一度的「2020新竹市國際風箏節」將於8月29日、30日在新竹漁港熱鬧登場，邀請15支隊伍、百位風箏好手，展出由16米飛龍領軍的巨獸系列、卡通造型風箏、特技風箏空中劇場秀，還配合本月七夕情人節，用「夜光風箏」展現出浪漫的銀河瀑布，並策劃國際地景藝術風箏展，展出英、美、德、法、澳、台六國風箏。今（24）日記者會上，市長林智堅與風箏達人一起施放防疫英雄造型風箏，向防疫台灣國家隊致敬，邀請大家周末一起造訪新竹漁港，享受海風吹拂，觀看絢麗的風箏飛揚天空！

林智堅市長表示，將新竹漁港轉型成新竹漁人碼頭，是他參選時的政見，現在已逐一落實，打造出17公里海岸線、貨櫃市集、國際風箏賽場等觀光打卡熱點。其中國際風箏賽場，是全台最大的風箏賽場，讓全世界熱愛風箏運動的好手，都可以一年一會，來此交流相聚，也讓參與活動的孩子體悟到人生就像風箏一樣，逆風才能高飛。

林智堅市長表示， 2020新竹市國際風箏節是第四度舉辦，今（109）年因疫情影響，許多市民朋友不知道去哪玩，誠摯邀請爸媽帶著孩子周末一起來放風箏，看特色風箏飛揚在藍天上，也讓孩子在綠色草地上奔跑放風。

產發處長張力可說明，今年國際上大型的風箏節活動，因為疫情幾乎都停辦，由於臺灣在防疫成效佳，在中央疫情指揮中心發布的防疫新生活指引下，有機會舉辦大型戶外活動。新竹市國際風箏節堪稱全球第一場具規模的風箏節，雖然國際團隊無法出席，但國內的風箏團隊也不遑多讓，超過15個風箏團隊、百位風箏好手，帶來精采的風箏表演。包括超過16米飛龍領軍的巨獸系列、小朋友喜愛的超萌卡通造型風箏、逾10米的五彩轉輪，還有特技風箏空中劇場秀，29日晚間也特別安排風力發電裝置及夜光風箏表演。

產發處表示，活動時間訂於8月29日下午3點到8點、8月30日下午3點到6點。國際地景藝術風箏展，將有美國斯科特·漢普頓設計可愛鮮豔的貓和小怪物系列、德國沃爾夫岡·格里姆瑟爾設計旋轉光影變幻的彩虹球、澳大利亞羅伯特·布拉辛頓的幾何動力風箏、英國卡爾隆巴頓的鴿子、法國吉恩保羅的花瓣與台灣黃景楨的蜻蜓風箏。

產發處表示，除了觀賞風箏放飛外，活動中也安排環保劇、親子互動劇和樂團演奏以及多項好康活動，防疫人員憑證或一般民眾持5張廢光碟或5顆廢電池，可兌換2020年新竹市國際風箏節紀念風箏，每天限量700份；另外還有寶特瓶創作的環保風車地景與風車DIY，邀請爸爸媽媽帶著大小朋友，一同度過歡樂假日。

產發處表示，活動期間每日下午2時起，在新竹客運總站與活動會場設有免費接駁車，敬請大家多加利用。另外，新竹市政府提醒，根據中央流行疫情指揮中心指引，參加大型群聚活動時應配戴口罩，並保持適當社交距離，請大家配合，共同防疫。詳細活動資訊，請至活動網站查詢：http://www.hc-kite.com/。

今日記者會由「8+特技風箏隊」以精湛的特技風箏秀為活動揭開序幕，新竹區漁會總幹事童錦杰、新竹市特技風箏運動協會張世承理事長、現代視覺管理顧問公司鄭凱元總經理、議員李國璋、劉崇顯及多位里長都到場共襄盛舉。

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