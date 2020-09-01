川普前策士巴農詐7.3億…堅不認罪！　法院訂明年5月開庭

▲美國總統川普前策士巴農（Steve Bannon）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國總統川普前策士巴農（Steve Bannon）涉嫌詐騙案，法官今天訂2021年5月開庭審理。巴農與另3人被控以美墨邊境築牆為名，在網路募款後挪用捐款。

聯邦檢察官8月20日的起訴書指出，巴農、空軍退役人員科爾費基（Brian Kolfage）與另兩人以「我們來築牆」（We Build the Wall）為名發動網路募款，他們向數以十萬計捐款者謊稱，會把捐款用作興建美墨邊牆，以此募得2500多萬美元（約新台幣7.34億），但巴農卻將其中一部分款項中飽私囊。

科爾費基（Brian Kolfage）、資本家巴多拉托（Andrew Badolato）以及席亞（Timothy Shea）今天線上應訊時都已認罪，他們獲得保釋並將交出護照，但巴農本月稍早應訊時並未認罪。

曼哈頓聯邦地方法院法官托雷斯（Analisa Torres）今天在虛擬聆訊中訂定2021年5月24日庭期。

托雷斯警告被告和律師不要公開發言，因為那樣可能影響陪審團的公正和審判的公平；托雷斯還說，可能發布「特殊命令」限制他們的行為，4名被告都告訴托雷斯他們了解。

上週檢方在書狀中以科爾費基常在社群媒體發布「極為煽動的貼文」為由，請求法官要求科爾費基別做出「超越正常司法程序的發言」。

巴農原是川普競選幕僚，後成為白宮首席策士。他不遺餘力倡導「美國優先」（America First）右翼民粹政策，也強烈反對移民。

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