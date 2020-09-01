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防制國際人口販運台灣連11年獲第一級評比　AIT處長酈英傑：感謝台灣

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▲台灣防制國際人口販運工作表現傑出，包含內政部政務次長陳宗彥、AIT處長酈英傑都與會發表感謝之意。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣防制國際人口販運工作表現傑出，包含內政部政務次長陳宗彥、AIT處長酈英傑都與會發表感謝之意。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣連11年獲評人口販運防制成效第一級，移民署1日舉辦防制人口販運國際工作發表會，會中簽署「反奴宣言」，AIT處長酈英傑親臨現場，並讚許台灣長年對防制人口販運努力和民主成果。包括行政院政務委員羅秉成、內政部政務次長陳宗彥、美國在台協會（AIT）處長酈英傑及台灣虎航等多家業者共襄盛舉，攜手宣誓打擊強迫勞動，並簽署「反奴宣言」。

▲台灣防制國際人口販運工作表現傑出，包含內政部政務次長陳宗彥、AIT處長酈英傑都與會發表感謝之意。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣防制國際人口販運工作表現傑出，包含內政部政務次長陳宗彥與會發表感謝之意。（圖／記者張君豪翻攝）

內政部政務次長陳宗彥參加「2020年防制人口販運國際工作坊」致詞表示，今年工作坊活動適逢新冠肺炎疫情，無法像往年可邀眾多外賓參加，但台灣2020年、連續11年獲得國際人口販運防制成效第一級的國家評比，防制成果相當難得。

行政案政務委員羅秉成說，移民署反奴工作發表會能如期舉行，在在顯示台灣防疫成果，由於防制人口販運為重要議題，今年為台灣人權重要進展的一年，監察院國家人權委員會8月已正式掛牌運作，今年底也希望通過台灣首部國家人權行動計畫，是台灣相當重要的人權民主進程。

▲台灣防制國際人口販運工作表現傑出，包含內政部政務次長陳宗彥、AIT處長酈英傑都與會發表感謝之意。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣防制國際人口販運工作表現傑出、AIT處長酈英傑都與會發表感謝之意。（圖／記者張君豪翻攝）

美國在臺協會（AIT）處長酈英傑表示，感謝台灣長年努力參與人口販運防制，並指人權是民主社會的重要指標，各國在疫情期間打擊人口販運問題仍負有責任，台灣連11年獲得人口販運防制成效第一級，在民主和防疫表現相當出色。

移民署表示，台灣面臨的人口販運問題主要為勞力剝削及性剝削，去年外籍被害人安置人數降至92人，為2009年「人口販運防制法」施行以來的最低。今年工作坊活動探討主題，包括「防制人口販運之整體策略」、「被害人安全與新生」、「防杜勞力剝削新主角-企業社會責任」及「重要國家防制人口販運挑戰與突破」等4項，移民署將繼續規劃「2021-2022反剝削行動計畫」，期許防制工作更加精進。

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