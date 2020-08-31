AIT解密電報　「六項保證」是對台對中政策根本要素

▲美軍卡爾·文森號航空母艦。（圖／翻攝自USS Carl Vinson (CVN 70)粉絲專頁）



文／中央社記者陳韻聿台北31日電

美國對台安全承諾近來引發熱議。根據美國在台協會（AIT）今天公布的兩則解密電報，強調「六項保證」始終是美國對台及對中政策的根本要素。

AIT表示，美國的立場主要關切為維持兩岸的權力平衡，對台軍售的性能和數量完全取決於中華人民共和國帶來的威脅，且美方未同意設定終止對台軍售的日期。

根據AIT說明，其中一則電文1982年7月10日由時任美國國務院次卿伊格爾伯格（Lawrence Eagleburger）發給時任美國AIT處長李潔明（James R. Lilley），提供美國對1982年「八一七聯合公報」的解釋，因這與進行中的對台軍售有關。

此電報闡述，美方逐步減少對台軍售的意願，取決於中華人民共和國和平解決兩岸分歧的持續承諾。若中華人民共和國採取敵對侵略的態度，或建立軍事投射能力、導致區域的不安全或不穩定，美國將增加對台軍售。

AIT指出，這表示美國的主要關切為維持兩岸的權力平衡，因此對台軍售的性能和數量將完全取決於中華人民共和國帶來的威脅。文件以「最後一項保證：美國將持續對台軍售」作結。相關原則呼應1982年8月17日雷根總統草擬的備忘錄。

另一則電報是1982年8月17日由時任美國國務卿舒茲（George Shultz）發給李潔明，揭示對台「六項保證」，即美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、未改變關於台灣主權的立場、不會對台施壓並要求台灣與中華人民共和國進行談判。

AIT指出，「六項保證」始終是美國對台及對中政策根本要素。

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▼AIT公布兩件已解密電報，強調6項保證是美國對台及對中政策的根本要素。（圖／AIT網站）

