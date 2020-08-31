　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

AIT解密電報　「六項保證」是對台對中政策根本要素

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼卡爾·文森號航空母艦,尼米茲級航母。（圖／翻攝自USS Carl Vinson (CVN 70)粉絲專頁）

▲美軍卡爾·文森號航空母艦。（圖／翻攝自USS Carl Vinson (CVN 70)粉絲專頁）

文／中央社記者陳韻聿台北31日電

美國對台安全承諾近來引發熱議。根據美國在台協會（AIT）今天公布的兩則解密電報，強調「六項保證」始終是美國對台及對中政策的根本要素。

AIT表示，美國的立場主要關切為維持兩岸的權力平衡，對台軍售的性能和數量完全取決於中華人民共和國帶來的威脅，且美方未同意設定終止對台軍售的日期。

根據AIT說明，其中一則電文1982年7月10日由時任美國國務院次卿伊格爾伯格（Lawrence Eagleburger）發給時任美國AIT處長李潔明（James R. Lilley），提供美國對1982年「八一七聯合公報」的解釋，因這與進行中的對台軍售有關。

此電報闡述，美方逐步減少對台軍售的意願，取決於中華人民共和國和平解決兩岸分歧的持續承諾。若中華人民共和國採取敵對侵略的態度，或建立軍事投射能力、導致區域的不安全或不穩定，美國將增加對台軍售。

AIT指出，這表示美國的主要關切為維持兩岸的權力平衡，因此對台軍售的性能和數量將完全取決於中華人民共和國帶來的威脅。文件以「最後一項保證：美國將持續對台軍售」作結。相關原則呼應1982年8月17日雷根總統草擬的備忘錄。

另一則電報是1982年8月17日由時任美國國務卿舒茲（George Shultz）發給李潔明，揭示對台「六項保證」，即美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、未改變關於台灣主權的立場、不會對台施壓並要求台灣與中華人民共和國進行談判。

AIT指出，「六項保證」始終是美國對台及對中政策根本要素。

►美積雪草煥活新生組原價1700「下殺980元」好評破表

▼AIT公布兩件已解密電報，強調6項保證是美國對台及對中政策的根本要素。（圖／AIT網站）

▲▼AIT公布兩件已解密電報，強調6項保證是美國對台及對中政策的根本要素。（圖／AIT網站）

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
惡劣影片曝！幼兒園老師失控「狂揍3歲兒」　爸一看心碎
余苑綺癌末急搶救！5個月開刀3次　「曬寶貝女兒」網淚流
北中南薪資怎差那麼多？　網揭恐怖真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曾說不因政治考量開放進口！黃子哲籲陳時中「像個男子漢立即下台」

昔日反美豬！豬農之子陳吉仲緊急南下　遭養豬協會閉門洗臉

AIT解密電報　「六項保證」是對台對中政策根本要素

快訊／柯文哲現身館長病房　與主治醫師討論病情

影／大陸智庫揭美國軍機穿越台灣？　空軍：假訊息破壞區域安全

陳時中滿意度下滑23%！　宅神曝「關鍵」：這才是最危險的

陳柏惟聲援館長：子彈打的是台灣「言論自由」　比藍綠都還兇狠

台中食安條例早規定「瘦肉精零檢出」　罰責還是林佳龍頒布

捷克參議長韋德齊：大陸越打壓「我越想訪問台灣」

美國豬進口...林口黑毛豬沒在怕！每年可提供440萬公斤

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

曾說不因政治考量開放進口！黃子哲籲陳時中「像個男子漢立即下台」

昔日反美豬！豬農之子陳吉仲緊急南下　遭養豬協會閉門洗臉

AIT解密電報　「六項保證」是對台對中政策根本要素

快訊／柯文哲現身館長病房　與主治醫師討論病情

影／大陸智庫揭美國軍機穿越台灣？　空軍：假訊息破壞區域安全

陳時中滿意度下滑23%！　宅神曝「關鍵」：這才是最危險的

陳柏惟聲援館長：子彈打的是台灣「言論自由」　比藍綠都還兇狠

台中食安條例早規定「瘦肉精零檢出」　罰責還是林佳龍頒布

捷克參議長韋德齊：大陸越打壓「我越想訪問台灣」

美國豬進口...林口黑毛豬沒在怕！每年可提供440萬公斤

曾說不因政治考量開放進口！黃子哲籲陳時中「像個男子漢立即下台」

激動爭吵險扯破人妻衣服　男星嚇求：希望她老公別生氣！

挪威主權基金以「涉侵犯人權」為由　將2台廠剔除投資組合外

《可不可以》票房5100萬！「南部賣到沒票」她帶爸媽朝聖：目標10刷

有2女兒「被狂催生兒子」　吳鳳怒：為什麼一定要生男生？

胡彥斌事業拆夥羅志祥！　豬揚變色掰了3家公司…私下交情被挖出

何維健升格人夫曝2喜訊！　「都2個禮拜了還不知道？」粉嗨翻

「科技預算」明年增至1186億元！吳政忠：基礎研究經費年成長6.76%

躲地下爽開趴！200人防疫中「一氧化碳中毒」狼狽爬出　25人慘送醫

瘦肉精美豬新制！　美食街、小吃店「未標示原產地」最高罰400萬

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

政治熱門新聞

謝龍介稱美衛生部長賣瘦肉精　江啟臣尷尬了

即／柯文哲探視館長　與主治醫師討論病情

若武統台灣「攻打台積電」沈富雄3點預言

綠委駁鬆綁美豬牛「雙標」：中國吃好吃滿

新北議長：募款買下「蔡英文反瘦肉精」畫面播給全民看

快訊／捷克議長：很多歐盟領導人將訪問台灣

陳時中滿意度下滑23%！宅神曝「關鍵」

陳其邁：高雄營養午餐只限用國產豬

中央開放美豬　徐：公家機關限用

女童遭風箏纏住飛上天　林智堅致歉

捷克議長口罩沒台灣國旗真相曝光

捷克參議長韋德齊：大陸越打壓「我越想訪問台灣」

北捷、公車9月1日起開放攜寵物鳥

陳柏惟聲援館長：子彈打是台灣的言論自由

更多熱門

相關新聞

台美合作應深耕「可持續性」

台美合作應深耕「可持續性」

台灣需考慮，美國對華政策不僅有戰略競爭需要，有時也是宣洩情緒。「名分」的充分完成就是「責任」的充分承擔，需要充裕的時間與嚴格的條件。如何不為名分遮蔽，切實營造關係的可持續性，甚至成為三方爭取的「樞紐」，或許才能真正在兩超強間以柔克剛。

AIT首曝光　我飛行員在美路克基地執行空中加油任務

AIT首曝光　我飛行員在美路克基地執行空中加油任務

AIT狂PO照宣示　台美合作比以前更為強勁

AIT狂PO照宣示　台美合作比以前更為強勁

蔡英文稱「和平靠國防」　國台辦：挾洋自重

蔡英文稱「和平靠國防」　國台辦：挾洋自重

AIT重申2018年巡防艦軍售案符合《台灣關係法》

AIT重申2018年巡防艦軍售案符合《台灣關係法》

關鍵字：

AIT6項保證

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

15歲小小彬升高中了！

高雄少女失聯2天…警找到嫌疑車！37歲男喊：搭便車

嫌疑車內部曝光　少女仍失蹤

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

「售」中間一橫特別長！藏特殊用意

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

茵聲關美肌真面目罕見現形！

即／高雄少女失聯2天！警方新北尋獲車主

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面