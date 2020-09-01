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美亞太助卿重申對台6項保證：破壞穩定的是北京　非台北或華府

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▲▼美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）。（圖／路透）

▲史達偉重申對台六項保證。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓31日專電

美國國務院亞太助卿史達偉今天重申對台六項保證，並表示破壞穩定的是北京，而非台北或華府。他感謝總統蔡英文開放美牛美豬進口的決定，期盼台灣成為美國更重要貿易夥伴。

史達偉（David Stilwell）今天出席華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）一場討論美台經濟合作展望研討會時表示，美國依循台灣關係法、美中三公報與已故美國總統雷根於1982年提出的六項保證，作為對台政策指導方針。

美國在台協會（AIT）今天公布六項保證機密文件後，史達偉也利用機會公開重申這六項保證。

史達偉表示，美國長久以來的「一中政策」與北京的「一中原則」不同。中共主張對台灣擁有主權，但美方並未對台灣主權抱持任何立場，美方認為台灣議題必須以和平、且為兩岸人民接受的方式解決。美台保持廣泛且友好的非正式關係，並依循台灣關係法承諾協助台灣自我防衛。

史達偉指出，美國近來政策有所調整，主要是因為北京威脅日增，同時也反映美台關係與友誼日益深化與增長。

他表示，中共近幾年來以外交孤立、軍事威脅、網路駭客、經濟施壓與聯合陣線等行動威脅台灣，挑戰西太平洋和平穩定。這些破壞穩定的行為來自北京，而非台北或華府。美國支持台海維持現狀，因而採取行動恢復區域平衡，其他愛好和平的國家也應當這麼做。

史達偉也肯定台灣的防疫表現，台灣在高科技產業與美國半導體技術供應鏈中的關鍵地位，美國期待與台灣這樣值得信賴的夥伴持續合作，確保新一代技術、資訊與智慧產權受到保護。

他並歡迎蔡總統上周宣布取消美國豬肉與牛肉進口管制措施，期望台灣成為美國更重要的貿易夥伴，也樂見台灣與更多歐洲、印太、拉丁美洲等其他地區國家接觸。美方並支持台灣在世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織的有意義參與。

經濟部長王美花則表示，台美未來經貿合作可著重於防疫、供應鏈互補與洽簽雙邊貿易協定（BTA）三方面，現在是台美洽簽BTA的最佳時機，台灣也已做好準備與美方簽署高標準BTA。台美簽署BTA不僅有助於台灣有效參與國際社會，也能讓其他國家抵抗外部壓力，增加與台灣簽署類似協定的意願，促進印太區域經濟穩定與安全。

對於台灣對美國的龐大貿易逆差可能阻礙BTA洽談，王美花指出，近年來許多台商回流，產品直接銷往美國，是造成貿易逆差擴大其中一個因素，但台灣近年來致力於擴大對美採購農產品與天然氣、原油，未來也會期盼透過供應鏈合作，適度緩解貿易逆差。

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