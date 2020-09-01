俄羅斯戰鬥民族憑什麼狂　骨子裡流著蒙古人的血有關

▲ 俄羅斯人的強悍作風，被外界以「戰鬥民族」來稱呼他們。（圖／取自免費圖庫Flickr）

精選書摘

作者／李不白

摘自／《用地理看歷史：得中原者，為何得天下？》

眾所周知，蒙古人橫掃歐亞大陸，沒有人能抵擋他們的鐵蹄。漢武帝讓「漢」這個字成為我們民族的稱號，蒙古人讓「蒙古利亞」成為黃種人的稱號。成吉思汗的主要目標是中國，也就是學學以前匈奴、突厥，但沒想到他的兒子們太能打，幾乎打下了半個地球。他死後，蒙古人在中國建立「大元」，取自易經「大哉乾元」。和過去的朝代比，前面多了個「大」字，後來的明清也紛紛效仿，稱大明、大清。大元是蒙古人的宗主國，蒙古人還建立了金帳汗國、窩闊臺汗國、伊兒汗國。這些汗國都是大元的蕃屬國。大元的皇帝也是他們的盟主。

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▲中原圖（圖／時報出版提供）

游牧民族一旦進入中原，往往比漢族更貪圖中原的富貴安逸生活，沒有人想再回到草原上去過那種苦哈哈的日子，所以戰鬥力下降得很快。遼如此，金也是如此。有了前車之鑑，蒙古人就始終抗拒漢化。但這種結果更糟，拒絕漢化導致上下兩層離心離德。蒙古人占據中原，統治了不到一百年，就被朱元璋趕回了草原。明朝認為自己替代了元朝，但蒙古人認為他們並沒有亡，仍保留元的國號。為了區別，我們稱它為北元。北元後來分裂成韃靼和瓦剌。

蒙古人敗退後，原先在東北被蒙古人壓制的生女真就慢慢起來了。其中有一支建州女真，這支女真裡有個部落叫滿洲，這個部落裡有位人物叫努爾哈赤。努爾哈赤統一女真各部，改女真為滿洲。如果站在整個東亞的角度看，這個時候很像三國：北邊的北元、東北的滿洲和南邊的大明。這三股勢力鼎力的時候，滿洲最弱，但後起之秀的滿洲人，一邊收拾蒙古人的殘部，一邊向西進攻，先滅掉了北元，然後南下滅掉了大明，建立了大清。

令人奇怪的是，蒙古人的敗落，幾乎是排山倒海似的在全世界各地同時上演。隨著元朝被明朝驅逐，原來金帳汗國的統治者也不行了，俄羅斯從金帳汗國裡獨立出來。緊接著，其他的汗國裡的蒙古人也跟著被趕下臺。

獨立出來的俄羅斯一開始只是一個小公國。在復仇的道路上，俄羅斯人一邊追逐跑回老家的蒙古人，一邊擴充地盤，最後成了個龐然大物，直接與中國接壤了。說起這個俄羅斯，在近代史上，中國丟失的土地幾乎都和它有關，這個帶著蒙古人基因的戰鬥民族，給中國的傷害最大，也是永久的。

可以說，整個中國歷史，就是不斷同北方游牧民族鬥爭融合的歷史。在冷兵器時代，游牧民族與農耕社會這兩種文明的衝突註定是前者占上風。因為從軍事上說，他們的作戰方式與生活方式一致。農耕社會裡作戰時需要的徵召、裝備、調集、訓練這一系列費時費錢的程式他們都省掉了，他們從小就騎在馬背上，他們的武器就是他們日常游牧的工具。農耕文明一開始總是防禦，然後反擊，輸的多，勝的少。這種趨勢直到清朝康熙皇帝用紅夷大炮平息了葛爾丹叛亂才得以徹底扭轉。

★本圖、文經時報出版授權，摘自《用地理看歷史：得中原者，為何得天下？》