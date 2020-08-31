俄戰機30m「亮彈」近逼B-52轟炸機！　美軍怒：不專業又不安全

▲美國空軍B-52轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美軍最新聲明指出，兩架俄羅斯示「蘇-27戰機」（Su-27）29日在國際水域上空，對美國空軍B-52轟炸機進行「不安全且不專業」的攔截，俄國飛行員多次在距離B-52機頭不到100英尺處飛行。美軍指揮官哈里吉安表示，這樣的行動增加空中碰撞的可能性，不符合飛行技術與國際規則。

根據CNN報導，美國駐歐空軍（US Air Forces in Europe）與非洲空軍公共事務部（Air Forces Africa Public Affairs）發聲明指出，兩架俄羅斯蘇-27戰機29日在黑海與國際水域上空，對一架美軍B-52轟炸機進行「不安全且不專業」的攔截，甚至製造出亂流，限制飛機行動能力，更側飛展示機翼下方搭載的飛彈。

美駐歐洲和非洲空軍指揮官哈里吉安上將（Gen. Jeff Harrigian）表示，俄羅斯的飛行危及了相關飛機的飛安，「這樣的行動增加了空中碰撞的可能性，是不必要的，也不符合良好的飛行技術和國際飛行規則。」

美軍駐歐司令部的聲明提到，B-52轟炸機在28日飛過北約30多個國家，「以展示北約的團結，增強戰備並提供訓練機會，旨在增強美國與北約盟國機組人員的互相操作性。」