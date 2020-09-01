中俄新冠疫苗「含1成分」　科學家質疑效果差：多數人具有抗體

▲新冠肺炎疫苗被視為平息全球疫情的解藥。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普日前提到擬透過「緊急使用授權」（EAU），加快未進行過大規模測試的疫苗上市；然而科學家最近注意到，中國藥廠和俄羅斯研製的疫苗也尚未完成完整測試，但疫苗成分卻是以普遍具有免疫力的腺病毒為基礎，讓人懷疑究竟是否有效。

《華爾街日報》報導，中國康希諾生物 （CanSino Biologics）生物以「腺病毒Ad5」研製新冠肺炎疫苗，並取得在解放軍內部進行臨床試驗的授權。該公司也已在與多個國家商談在大規模臨床試驗完成前，可以先透過緊急授權上市。

路透社指出莫斯科加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心（Gamaleya Institute），早前也取得俄羅斯的疫苗授權，而該疫苗成分同樣以「腺病毒Ad5」，以及另一種相對罕見的腺病毒組成。

事實上藥廠及科學家利用「腺病毒Ad5」研製疫苗的歷史已有數十年，但從未有過大規模使用的情況。這種疫苗在人體內運作的方式，透過將自己成為載體，搭載新冠病毒進入人體細胞，進而讓免疫系統攻擊新冠病毒，但當許多人都有了「腺病毒Ad5」抗體的時候，反而會造成抗體攻擊載體，本該被消滅的新冠病毒卻安然無恙。

▲新冠病毒肆虐全球，已突破2500萬人確診，在美國就有逾600萬人染疫。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

美國約翰霍普金斯大學的疫苗研究學者杜爾賓（Anna Durbin）表示，其實相當多人對「腺病毒Ad5」具有免疫力，所以實際成效應該很有限，「我不確定他們的策略是什麼…可能達不到70%的成功率，可能只有40％，但至少比什麼都沒有好，直到別的疫苗推出。」

加拿大麥克馬斯特大學 （McMaster University）從事研究的博士趙興（音譯），2011年曾與中國康希諾生物合作，進行該公司第一次以「腺病毒Ad5」為基礎的疫苗研發。現在他的團隊同樣以「腺病毒Ad5」為基底，研發吸入式的新冠疫苗，理論上可以藉此避過免疫系統。

趙興擔心康希諾生物疫苗中高劑量的「腺病毒Ad5」，反而會引起高燒和身體不適。美國費城偉士達疫苗中心（Wistar Institute）博士爾特（Hildegund Ertl）也指出，「我認為它們（疫苗）可能在沒有抗體的病人身上能取得好效果，但很多人都有（抗體）。」

全球各國都在等著一款有效的疫苗問世，能讓疫情造成人命、經濟等破壞減少並儘快回復正軌，疫苗的研發也成為各藥廠與生技公司的一項競賽。加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心先前即已指出，透過另一種腺病毒與「腺病毒Ad5」結合成的疫苗，能夠解決抗體的問題，但仍受人懷疑。

康希諾生物公司與加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心，尚未就此回應。