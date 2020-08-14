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晉國刺客死前一句話流傳千古　刺殺失敗卻讓河北一帶專出慷慨悲歌之士

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荊軻刺秦王（圖／翻攝自wikipedia）

▲ 荊軻刺秦王。（圖／翻攝自wikipedia）

精選書摘
作者／李不白
摘自／《用地理看歷史：得中原者，為何得天下？》

河北是古燕國、趙國所在的地方，所以河北也稱燕趙之地。黃河在古書中稱「河水」，所以歷史書中的河南、河北、河西、河東都是以黃河為參照物來命名。

燕國這個地方，就是現在的北京，歷史上一直離中原腹地太遠。不僅遠，還很弱，一直到戰國的後期，燕國才登上歷史的舞臺。燕國後來能成為戰國七雄之一，得益於燕昭王的「金臺納賢」，就是高築一個檯子，重金招攬天下有志之士，其中就有一個叫樂毅的投奔而來。這個檯子就在現在北京金臺夕照地鐵站那個地方，金臺夕照曾是燕京八景之一，現在除了這個名字外什麼都沒剩下。樂毅後來率燕國等五國聯軍一口氣連下齊國七十多城，差點讓齊國滅了國。戰國後期，除了楚國之外，七雄之中一東一西兩個國家最強，就是齊國和秦國，樂毅打敗齊國，一戰成名，燕國也一舉成為強國。

請繼續往下閱讀...

中原圖（圖／時報出版提供）

▲中原圖。

此後很多年，燕國也一直沒有什麼作為，一直到戰國末期，因為荊軻刺秦王的事，又讓燕國火了一把。不過燕太子丹的這一舉動只是引火上身，加速了燕國的滅亡。

相反的，趙國從戰國一開始就很活躍。趙國一開始的重心在山西北部，後來把都城遷到邯鄲後，重心就放在河北了。趙國滅掉中山國之後，一舉成為河北地區最大的國家。整個河北的形式是，燕國占領北部，趙國在中間，魏國占領南部一小部分，這中間還夾著一個衛國。衛國原有的土地已經被魏國占領，衛國公室跑到了沁陽，只是保留了一個衛國的名分。

中原圖（圖／時報出版提供）

▲中原圖。

燕國和趙國的界線就是易水。易水發源於淶源，在河北省的易縣境內。荊軻刺秦王時，趙國已經被秦國占了，太子丹送到這裡，算是送到頭了。從易水到燕國的首都薊城（北京）中間，就是督亢，荊軻刺秦王時帶的就是這個地方的地圖。

督亢地區產糧，是燕國最好的一塊地方，所以秦國垂涎。督亢就是後來的涿縣，劉備和張飛就出生在這裡。涿縣現在改名叫涿州，依然是河北最好的產糧區，到現在還出產貢米。

趙國和魏國的界線就是漳河，漳河發源於長治，東出太行山後過鄴城，魏文候任命西門豹到鄴城（今河南安陽以北）任縣令（當時叫縣公），當時漳河水經常氾濫，地方豪強拿少女祭河伯，西門豹到任後，懲治了地方豪強，治理了漳河，發展農業，使鄴城發展壯大。後來曹操就是在鄴城修建了銅雀臺，曹植在《銅雀臺賦》裡就說：「臨漳水之長流兮，望園果之滋榮。」可見當時漳河的水很大。

鄴城也是建安文學的大本營，南北朝時有六個朝代在這裡建都，現在只剩下一個遺址。現今的漳河也是河北省與河南省的界河，相比古漳河，在東出太行山以後往南偏移了不少。

荊軻刺秦王之前，晉國也出了一個有名的刺客，這就是豫讓，他行刺的目標是趙國的開創者趙襄子。晉國一直是六卿掌權，這六個大家族都有可能獨立為國，一開始趙魏韓還不是最強的，經過一番爭鬥後，只剩四家，智伯最強，經常欺負趙魏韓三家，後來三家在趙襄子的鼓動下，聯合起來滅了智伯。

趙襄子對智伯恨之入骨，就拿智伯的頭蓋骨當酒杯用。豫讓是智伯的家臣，智伯對他有知遇之恩。智伯死後，豫讓一心想殺趙襄子替智伯報仇，於是改名換姓混進趙家，結果被發現了，趙襄子念他是義士，還放了他。第二次，豫讓又是毀容，又是吞炭把嗓子燒啞了，連他老婆都認不出來了，然後又去行刺趙襄子。這次是在一座橋上，沒想到趙襄子還是發現了他，又被抓了。豫讓求趙襄子脫件衣服給他，讓他刺了幾劍，算是替智伯報了仇，然後自殺了。豫讓死前說了句流傳千古的話：「士為知己者死，女為悅己者容。」

後人稱豫讓行刺的這座橋為豫讓橋，位於現在河北省的刑臺縣。豫讓的事蹟傳遍趙國，燕趙大地的俠士們為之唏噓不已，這就是燕趙多慷慨悲歌之士的開端。河北這塊地方，總的來說地薄人眾，人們好俠任武，悲歌慷慨。荊軻去刺殺秦王時，高漸離一曲「風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還。」聞者無不動容。

★本圖、文經時報出版授權，摘自《用地理看歷史：得中原者，為何得天下？》

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