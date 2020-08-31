俄驅逐斯洛伐克3名外交官　回應20天前外交官遭驅逐

▲ 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯外交部在31日上午，召見了斯洛伐克駐俄大使之後，就宣布將驅逐3名斯洛伐克外交官，回應20天前斯洛伐克驅逐3名俄羅斯外交官。俄羅斯外交部還表示，早已跟對方提出警告，只是一直沒有得到滿意的回覆，才會因此做出回應。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，俄方這段期間，一直對斯洛伐克無關驅逐外交官的不友善舉動，提出堅決抗議，依照外交慣例的對等原則，做出驅逐外交關的決定。

俄羅斯3名外交官於11日遭到驅逐，理由是涉嫌間諜活動，當時斯洛伐克外交部發言人尤托馬加（Juraj Tomaga）表示，根據情報部門所提資訊，他們的行動違反了維也納外交關係公約（Vienna Convention of Diplomatic Relations）。

尤托馬加還表示，斯洛伐克駐俄聖彼得堡領事館所簽發的簽證「被濫用，且在另一個北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟會員國的領土上犯下重罪」。

斯洛伐克日報Dennik N報導，斯洛伐克駐聖彼得堡領事館2019年核發簽證給一名俄國公民，這名人士因此得以入境歐盟，並涉嫌在德國柏林小蒂爾加滕公園（Kleiner Tiergarten）殺害喬治亞籍的前車臣叛軍軍官甘戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili）。

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