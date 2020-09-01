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社會 社會焦點 保障人權

2周前就找律師！他槍擊館長後狂打百通求助電話　最擔心的事曝光

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【館長挨槍內幕4】2週前就找律師　他行凶後狂叩百通求助電話。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

槍擊館長投案後的劉丞浩，一直行使緘默權，直到28日早上律師到場後，才向警方供稱，因2週前被館長在直播中指控性騷擾，還揚言：「3天內沒道歉，絕對求償百萬元。」為此，他慘遭館粉瘋狂肉搜、打電話騷擾。27日晚間，他看到館長在林口健身房直播，當時他喝了不少酒，一時氣憤難平，才會犯下槍擊案。

中彈的館長，倒臥在一片血泊中，他點了根菸，要求助理開直播，表示若不幸往生，請館粉幫忙照顧老婆、小孩及母親，還疑惑地說：「我做人有那麼差嗎？為何會被人開槍？」所幸他命大，歷經9個小時的手術後，平安脫離險境。

【館長挨槍內幕4】2週前就找律師　他行凶後狂叩百通求助電話。（圖／鏡週刊）

不過，對於槍枝來源，劉丞浩選擇三緘其口，也不肯配合提供手機密碼，讓警方解鎖調查，筆錄一直製作到晚間9點，劉男才被警方依殺人未遂、違法持有槍砲等罪嫌移送新北地檢署偵辦，最後遭法院裁定收押禁見。

【館長挨槍內幕4】2週前就找律師　他行凶後狂叩百通求助電話。（圖／鏡週刊）

劉丞浩的委任律師翁偉倫告訴本刊，大約2週前，劉男透過朋友找上他們的事務所，說館長要告他性騷擾，並表示因館長在直播時公布他的電話號碼，害他的電話每天都被館粉打爆，所以想徵詢律師的法律意見。

【館長挨槍內幕4】2週前就找律師　他行凶後狂叩百通求助電話。（圖／鏡週刊）

翁偉倫回憶，諮詢過程中，還有館粉瘋狂打電話給劉丞浩，而劉最擔心的則是館長說要求償100萬元，不過，翁也強調，看不出劉跟黑道有關，更無法想像他會犯下槍擊案。案發當天，翁早上醒來，看到手機裡有劉打來、上百通的未接來電，了解事情原委後，才趕緊派2名律師前往派出所。

雖然槍枝來源難覓、館長也逃過一劫，但劉丞浩的行徑畢竟是社會及法律無法容忍的重大罪行，檢警有責任查個水落石出，給社會交代，否則難免還會有下一次的槍擊案。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。

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