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中彈內幕！館長誇口獨占百億海鮮網購市場　藏鏡人怒花200萬索命

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內幕曝！館長誇口獨占「百億海鮮網購市場」　藏鏡人怒花200萬索命。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

網紅「館長」陳之漢上週五在自家健身房門口遭槍擊，震驚社會，歹徒隨後攜槍投案，供稱因性騷擾風波遭館粉肉搜，才萌生犯意。但本刊調查，案情恐怕沒這麼單純，道上盛傳，館長近來跨足海鮮網購，揚言獨占百億元市場，還批評其他產品「有下藥」，因海鮮網購市場幕後有黑道把持，不滿館長擋人財路，才花200萬元策劃槍擊案，企圖殺掉館長，為了掌握其行蹤，甚至找上徵信社跟監。至於負責行凶的槍手，外傳拿了50萬元安家費，檢警正深入偵辦中。

館長的推測並非空穴來風，本刊調查，23歲的槍手劉丞浩絕非如他所說，是因單純的性騷擾風波，才「教訓」館長，真正目的是要取其性命，至於背後的動機，疑似與超過百億元的海鮮網購市場有關。

內幕曝！館長誇口獨占「百億海鮮網購市場」　藏鏡人怒花200萬索命。（圖／鏡週刊）

雖然部分網友認為館粉的行徑不可理喻，也批評館長是一個「喊愛台灣又貶抑台灣農漁業的偽君子」。但館長面對網友攻擊，則在臉書po文反嗆，甚至寫下：「我是個雜碎生意人，也是個毫無口德之人，愛台灣是我賣東西的口號，這就是我，被你們發現了！」一連串的行徑看在靠網購牟利的黑幫分子眼裡，直呼不以為然，想教訓館長的想法也越來越強烈。

內幕曝！館長誇口獨占「百億海鮮網購市場」　藏鏡人怒花200萬索命。（圖／鏡週刊）

由於劉丞浩是一個無業的「啃老族」，卻包下計程車、用市價50萬元的「小沙漠之鷹」手槍犯案，開槍的手法也相當專業，投案後還請知名律師辯護，檢警都認為這是一起計畫縝密的犯罪行為，目前正深入調查中。

內幕曝！館長誇口獨占「百億海鮮網購市場」　藏鏡人怒花200萬索命。（圖／鏡週刊）

雖然槍枝來源難覓、館長也逃過一劫，但劉丞浩的行徑畢竟是社會及法律無法容忍的重大罪行，檢警有責任查個水落石出，給社會交代，否則難免還會有下一次的槍擊案。

內幕曝！館長誇口獨占「百億海鮮網購市場」　藏鏡人怒花200萬索命。（圖／鏡週刊）

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