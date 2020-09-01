「就是要幹掉館長」他保姆車傳被裝GPS　精心策劃1個月細節曝光

圖文／鏡週刊

網紅「館長」陳之漢上週五（8月28日）凌晨遭槍擊，震驚社會，30日晚間，他在病房透過助理開直播，強調絕非自導自演，還說：「歹徒第一槍朝我的頭開…稍微有點智商的人都知道，這是買凶殺人！我身上有7個彈孔，我如果不夠壯、手沒有及時抬起，就是中我的身體！」

館長的推測並非空穴來風，本刊調查，23歲的槍手劉丞浩絕非如他所說，是因單純的性騷擾風波，才「教訓」館長，真正目的是要取其性命，至於背後的動機，疑似與超過百億元的海鮮網購市場有關。

熟知黑道生態的P先生告訴本刊，早在1個月前，就聽聞有徵信社接案掌握館長行蹤，甚至還曾將追蹤器偷偷裝在館長車上，搭配館長直播的時間及地點，監控分析他的活動路線，以利槍手犯案。

P先生透露，道上盛傳，藏鏡人花了200萬元找人策劃槍擊案，其中槍手拿50萬元安家費，另外20萬元給徵信社，其他130萬元由策劃者朋分，並用來買槍、找律師辯護，目的就是要幹掉館長，但是劉丞浩失手，沒有達成任務。

雖然部分網友認為館粉的行徑不可理喻，也批評館長是一個「喊愛台灣又貶抑台灣農漁業的偽君子」。但館長面對網友攻擊，則在臉書po文反嗆，甚至寫下：「我是個雜碎生意人，也是個毫無口德之人，愛台灣是我賣東西的口號，這就是我，被你們發現了！」一連串的行徑看在靠網購牟利的黑幫分子眼裡，直呼不以為然，想教訓館長的想法也越來越強烈。

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