用腳做公益！頭份市代率50人「頭份走到苗栗」　為清寒植物人募資

▲頭份夏威夷扶輪社號召社員50人，準備從頭份徒步至苗栗，全長19公里，為清寒植物人募集物資 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

因受疫情影響，創世基金會2020年許多募資活動幾近停擺；而全台唯一照顧清寒植物人的基金會苗栗分院，物資更是缺乏。為此，頭份市代也是頭份夏威夷扶輪社長張家榮，特別號召社員將近50人，一同為植物人來發聲出腳，將在9月5日從頭份步行至苗栗分院，為安養植物人盡一份心力。

創世基金會成立於民國75年，至今已邁入第34年，目前全台共17所植物人安養院；而苗栗分院創立也超過20年的歷史，從開始的45床到現在共有87床，和80個到宅服務點，致力照顧縣內單親家庭、低收入戶等，為全台唯一專門照顧清寒植物人的基金會。

▲創世基金會苗栗分院，創立至今已有20年，主要對象為縣內清寒植物人的安養，也期望各界可以幫助更多家庭。（圖／記者黃孟珍翻攝）

有鑑於此，社長張家榮號召扶輪社社員，共同發起了「安養清寒植物人行腳」的活動，5日一早將從頭份徒步行走至苗栗分院，路程全長19公里，一同為植物人來發聲出腳；張家榮表示，目前植物人安養機構物資極度缺乏，尤其又以奶粉、尿布、營養品等等，為首要募集的物品；期待可以做到拋磚引玉，也呼籲大家可以一同參與活動，讓社會各界多支持創世基金會幫助更多清寒家庭。

▲頭份市民代表也是夏威夷扶輪社長張家榮，為安養清寒植物人募資，與社員共同發起為安養植物人行腳的愛心活動。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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