救助植物人家庭！魏嘉賢應邀拍影片　持划槳為弱勢「撐舟」

▲▼花蓮市長魏嘉賢應邀為創世基金會拍攝宣導影片，手持划槳一起為需要幫助的家庭加油打氣。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者蕭可正／花蓮報導

財團法人創世社會福利基金會目前正舉辦「撐舟勇士-愛爸比‧益起來」的公益活動，花蓮分會日前特地前往花蓮市公所拜訪魏嘉賢市長，邀請魏市長入鏡拍攝宣導影片，手持划槳一起為需要幫助的家庭加油打氣，也呼籲鄉親朋友一起來為他們「撐舟」！

創世基金會花蓮分會公關暨社會資源部李屏力先生與湯妮小姐日前前往花蓮市公所，邀請魏嘉賢協助入鏡拍攝宣導影片；李屏力先生表示，許多個案家中的植物人原本都是父親的角色，本應負擔家中生計大任，無奈因意外或疾病而倒下，讓整個家庭頓失依靠。由於父親節即將到來，這些爸爸們卻無法與家人一起慶祝，有鑑於此，創世基金會希望透過「為您撐舟」的活動，讓大眾的愛心資源能夠幫助這些陷困家庭，魏市長長期以來關懷社會福利，投身公益活動不遺餘力的關係，所以特別邀請入鏡拍攝宣導短片，盼能讓大眾更加關注身邊的弱勢家庭，向他們伸出援手。

魏嘉賢說，創世基金會成立逾三十年，不僅在安養院照護植物人，也提供到宅照護的雙軌服務，今年受新冠疫情影響，許多社福團體在募款上都發生捉襟見肘的問題，希望鄉親朋友能在有餘力之際對他們伸出援手，讓「愛花蓮」的精神不因疫情而有所消退。

「1650，一路有您」，魏市長與創世基金會一起邀請大家共同成為植物人家庭的撐舟勇士，共度難關；想成為撐舟勇士的您，可洽03-8242929創世基金會花蓮分會-撐舟小組。

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