打賭輸了！他母親節「徒步走30km」鳳山→阿蓮　幫朋友送卡片給媽媽

▲高雄陳姓男子花8小時徒步30公里，為同事送母親節卡片。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄一陳姓男子日前與友人打賭，輸的要在母親節當天「徒步」為對方母親送上傳情卡片，他願賭服輸，10日下午竟真的從鳳山區出發，走了近30公里路抵達阿蓮區，晚間近10時許他進到派出所向員警借廁所，有趣事情因此曝光！警方當下見他氣喘吁吁，原本提議要開車助他一臂之力，不過仍遭拒，陳男表示絕對會靠自己努力完成任務。

10日母親節當晚間近10點許，29歲陳姓男子徒步走進高雄警阿蓮分駐所借廁所及問路，曾姓警員見他氣喘吁吁滿頭大汗，好奇詢問是否需要協助，怎料竟意外得知他正在徒步送母親節卡片給友人母親，截至現在更已走了近30公里的路程。

陳男向警表示，自己日前與友人打賭，輸的要在母親節當天為對方母親送上傳情卡片，且必須以徒步行走方式進行，他現在願賭服輸，為了實現與朋友的承諾，下午2點開始從鳳山區出發，直到晚間9點才抵達阿蓮地區，不過因友人家住在中路里，所以還要繼續前進。

警方見陳男手上的計步器，發現他已經走了4萬6000步、將近30公里，見當下天色已非常晚，好心詢問是否需要載他一程，不過卻遭陳男拒絕，最終只好協助指引他方向後為他加油，祝福他能在午夜時分前完成任務。

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