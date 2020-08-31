對岸嗆捷克訪台是公開挑釁　韋德齊：大家是自願訪台

▲捷克議長於政大發表演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，31日下午於政治大學發表演說。針對中國外交部長王毅批評，此行是「公開挑釁」一事，他表示，訪團都是自願訪台，做正確的事短期可能不會帶來利益，但長遠來看，一定會帶來利益。

韋德齊本次率團訪問台灣，是捷克自1989年絲絨革命和平轉換為民主國家後，訪台最高階層的訪問團；他下午則前往國立政治大學，發表他訪台的首場公開演說。

韋德齊表示，他們這次以捷克現任政治人物的身份訪問台灣，參議院是捷克最自由、最民主的機構，他相信其他的民主國家，以及歐盟政治領導人會意識到訪問台灣，相信也很快會前來台灣訪問。

韋德齊坦言，現任捷克總統並沒有建議，也沒有支持他訪問台灣，但讓他高興的是，台灣人民在今年初總統選舉時，選出一位支持他訪台、支持推動民主國家之間合作的總統，而且這位總統還將接見他，讓他十分興奮與榮幸。

針對王毅指出，本次捷克訪團訪台是「公開挑釁」，甚至放話捷克參議長的挑釁，以及背後的反華勢力，會付出慘痛的代價。

對此，韋德齊稍早表示，身為一位政治人物，就應該要做一些不太方便的事情，這次的訪團中有外委員會的主席、參議院副議長、教育委員會主席、法律委員會主席、經濟委員會主席等，大家都是自願前來訪問。

韋德齊表示，因為大家認為這是正確的事，正確的事往往短期看不會帶來利益，但如果長遠來看，肯定會帶來利益。

至於捷克總統並不支持他們訪台，韋德齊表示，捷克是自由民主的國家，應該可以有不同的意見，依他個人的意見，以及參議院，認為外交訪問是正確的。