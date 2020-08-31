捷克議長訪台惹怒大陸　趙立堅：一定讓他付出深重代價！

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

捷克參議院議長韋德齊率團訪台，引起大陸官方強烈反彈，大陸外交部發言人趙立堅31日下午表示，對於捷克參議院議長的公然挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民絕不會聽之任之，坐視不管，「一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重的代價。」

趙立堅在例行記者會上指出，中方對捷克反華勢力蓄意侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政的惡劣行徑表示強烈譴責和嚴重關切，「王毅國務委員在德國明確表態，台灣是中國領土不可分割的一部分，在台灣問題上挑戰一個中國原則就是與14億中國人民為敵，就是國際背信行為。」

趙立堅提到，對於捷克參議院議長的公然挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民絕不會聽之任之，坐視不管，「一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重的代價，敦促捷克有關方面立即採取措施，消除這一錯誤行徑的惡劣影響，避免損害中捷雙邊關係大局。」

趙立堅強調，正告台灣當局及操弄韋德齊背後的反華勢力，他們的所作所為改變不了台灣是中國不可分割的一部分的事實，「任何搞政治操弄，製造『台獨』分裂活動的企圖都不會得逞。」

▼捷克參議院議長韋德齊訪台，外交部長吳釗燮親自接待 。（圖／記者李毓康攝）

