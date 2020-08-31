　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

捷克議長訪台惹怒大陸　趙立堅：一定讓他付出深重代價！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

捷克參議院議長韋德齊率團訪台，引起大陸官方強烈反彈，大陸外交部發言人趙立堅31日下午表示，對於捷克參議院議長的公然挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民絕不會聽之任之，坐視不管，「一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重的代價。」

趙立堅在例行記者會上指出，中方對捷克反華勢力蓄意侵犯中國主權，粗暴干涉中國內政的惡劣行徑表示強烈譴責和嚴重關切，「王毅國務委員在德國明確表態，台灣是中國領土不可分割的一部分，在台灣問題上挑戰一個中國原則就是與14億中國人民為敵，就是國際背信行為。」

趙立堅提到，對於捷克參議院議長的公然挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民絕不會聽之任之，坐視不管，「一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重的代價，敦促捷克有關方面立即採取措施，消除這一錯誤行徑的惡劣影響，避免損害中捷雙邊關係大局。」

趙立堅強調，正告台灣當局及操弄韋德齊背後的反華勢力，他們的所作所為改變不了台灣是中國不可分割的一部分的事實，「任何搞政治操弄，製造『台獨』分裂活動的企圖都不會得逞。」

▼捷克參議院議長韋德齊訪台，外交部長吳釗燮親自接待 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼捷克參議院議長韋德齊參訪團抵台 。（圖／記者李毓康攝）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
藏壽司食物冒白點！民眾控「發霉」　業者急檢驗：全面下架
少女失聯2天！警列「4嫌疑人」續追　爸心痛：吃不下、睡不著
快訊／《半澤直樹2》女星病逝　享年31歲
又有熱帶低壓生成！「海神」最快明轉颱　未來路徑出爐
親媽指張庭是第三者！林瑞陽兒接演《戲說》…出面回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

死的全是我親戚！「壽宴吃一半」餐廳坍塌29死　80歲爺下跪道歉

捷克議長訪台惹怒大陸　趙立堅：一定讓他付出深重代價！

陸公安部：首重維護國家政治安全　深化反分裂反恐怖鬥爭

一拳超人是你？　20歲男狂練健身半年「卻禿了」...醫介紹背後真相

粉衣女緊夾鞭炮！「下體連炸3次」痛到飛起哀嚎...影片百萬人瘋傳

捷克議長訪台　陸官媒：吸眼球、抬身價「跑個龍套啥都留不下」

美企收購TikTok或延至美大選後　字節跳動：需遵守中國新規定

陸正式宣布！　對澳洲進口葡萄酒實施「反補貼調查」

「節食+穴位按摩」減肥2個月罹癌了！　醫搖頭：還是兩種癌合併

人一進去門就關了...3歲女童獨自搭電梯　1分鐘後離奇墜下8樓

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

死的全是我親戚！「壽宴吃一半」餐廳坍塌29死　80歲爺下跪道歉

捷克議長訪台惹怒大陸　趙立堅：一定讓他付出深重代價！

陸公安部：首重維護國家政治安全　深化反分裂反恐怖鬥爭

一拳超人是你？　20歲男狂練健身半年「卻禿了」...醫介紹背後真相

粉衣女緊夾鞭炮！「下體連炸3次」痛到飛起哀嚎...影片百萬人瘋傳

捷克議長訪台　陸官媒：吸眼球、抬身價「跑個龍套啥都留不下」

美企收購TikTok或延至美大選後　字節跳動：需遵守中國新規定

陸正式宣布！　對澳洲進口葡萄酒實施「反補貼調查」

「節食+穴位按摩」減肥2個月罹癌了！　醫搖頭：還是兩種癌合併

人一進去門就關了...3歲女童獨自搭電梯　1分鐘後離奇墜下8樓

SBL／夏季挑戰賽傷兵潮　蔣淯安、簡浩高掛免戰牌

許瑋甯自認「為浪漫而生」　不願委屈嫁人：爸媽會心疼

房屋錯位相沖「像被大刀切到」犯壁刀煞！命理師一面鏡簡單化解

瑞芳警開學日加強護童勤務　九份觀光景區加強取締未禮讓行人

前議長疑被施壓導致猝逝　韋德齊：大陸越打壓我越想訪台

來去牙醫診所玩！義大利Atelier Giavenale打造多彩柔和的遊戲候診空間

美國豬進口...林口黑毛豬沒在怕！每年可提供440萬公斤

疫情把旅行社推入冰封期…東南旅遊：較往年少了95%業績

就愛這味！汪星人塞頭苦吸「原味拖鞋」　爽到險窒息嚇壞媽

因應美牛豬開放進口　嘉義縣推國產標章

大陸熱門新聞

長腿妹當街遭男友「磚塊爆頭」屠殺

陸最新標準地圖　強調「台灣島」是國土

老公恩愛嗨翻「啪」一聲！苦忍幾小時慘歪一邊

大胃王吃播黑幕！主播「吃一口吐一口」

粉衣女緊夾鞭炮！　「下體連炸3次」痛到飛起哀嚎...影片瘋傳

3歲女童獨自搭電梯　1分鐘後墜8樓

他減肥2個月罹癌了！醫搖頭：還是兩種癌合併

王毅：與14億中國人為敵必將付沉重代價！

王毅馬克宏向轉習近平口信

一拳超人是你？　20歲男狂練健身半年「卻禿了」

捷克議長訪台　趙立堅：一定讓他付出代價

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

上海再增1例「台灣輸入」確診

王毅：中美不是權力之爭　美站在錯誤一邊

更多熱門

相關新聞

快訊／捷克議長：很多歐盟領導人將訪問台灣

快訊／捷克議長：很多歐盟領導人將訪問台灣

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，31日下午於政治大學發表演說。他在演說中預告，其他民主國家，以及歐盟政治領導人會意識到訪問台灣，相信很快會前來台灣訪問。

快訊／捷克議長韋德齊大讚318太陽花年輕人

快訊／捷克議長韋德齊大讚318太陽花年輕人

國發會主委龔明鑫：待疫情趨緩　將帶企業團到捷克考察

國發會主委龔明鑫：待疫情趨緩　將帶企業團到捷克考察

黃奎博：台灣對歐外交「民代不是問題」 阻礙在行政部門

黃奎博：台灣對歐外交「民代不是問題」 阻礙在行政部門

LIVE／捷克議長韋德齊訪台首場演說

LIVE／捷克議長韋德齊訪台首場演說

關鍵字：

捷克韋德齊捷克議長

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

15歲小小彬升高中了！

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

高雄少女失聯2天…警找到嫌疑車！37歲大叔喊不認識：她搭我便車

嫌疑車內部曝光　少女仍失蹤

即／高雄少女失聯2天！警方新北尋獲車主

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

楊偉中逝世2年　陳以真首PO文：很思念

「售」中間一橫特別長！藏特殊用意

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面