快訊／捷克議長韋德齊大讚318太陽花年輕人：做得好！

▲捷克議長韋德齊於政大發表演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陶本和／台北報導

捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，31日下午於政治大學發表演說。他在演說中，向發起太陽花學運的年輕人表達感謝之意，「你們年輕人做得很好，謝謝你們」。

韋德齊本次率團訪問台灣，是捷克自1989年絲絨革命和平轉換為民主國家後，訪台最高階層的訪問團；他下午則前往國立政治大學，發表他訪台的首場公開演說。

韋德齊表示，他們這次以捷克現任政治人物的身份訪問台灣，參議院是捷克最自由、最民主的機構，他相信其他的民主國家，以及歐盟政治領導人會意識到訪問台灣，相信也很快會前來台灣訪問。

韋德齊坦言，現任捷克總統並沒有建議，也沒有支持他訪問台灣，但讓他高興的是，台灣人民在今年初總統選舉時，選出一位支持他訪台、支持推動民主國家之間合作的總統，而且這位總統還將接見他，讓他十分興奮與榮幸。

韋德齊表示，捍衛民主需要通過一定程度的痛苦和勇氣，台灣跟捷克都走過艱難民主之路，也有不同的地方。

他在演說中坦言，他對於年輕人一直都很嚴厲，但今天他要稱讚年輕人，因為年輕人很關心社會事務，在捷克由一群年輕人主持的「「Million Moments for Democracy」，他們關注經濟、政治、傳播影響等；而在台灣，有太陽花318學運，反對服貿運動，「你們年輕人做得很好，謝謝你們」。