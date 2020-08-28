吃飽直接躺！工廠普渡「貼心一條龍」好兄弟嗨了　千人讚：買午餐送住宿券

▲有得吃又有得住。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

中元節即將到來，有些公司已經在準備普渡拜拜。一名男子透露，朋友的公司日前在工廠擺一桌乾糧請好兄弟享用，結果餅乾、零食全買齊了，回來才發現少一張拜拜用的桌子，總不可能放在地上拜，結果餘光瞄到角落有一具全新未使用過的棺材，於是「一棺兩用」暫時拿來頂替桌子。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，朋友上班的工廠日前舉行普渡，桌上擺滿泡麵、飲料、罐頭、餅乾等等食物，看上去相當豐盛，上頭還各插了1炷香，邀請四方好兄弟來飽餐一頓，這畫面看起來毫無異狀，但視線往下一看，這張拿來祭拜的「桌子」似乎長得不太一樣，呈現細長的長條狀，上頭還有金色蓮花雕刻。

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原來這根本不是桌子，而是一具橘色的棺材，上頭還包著透明封膜，全新未拆封，裡面當然也空無一物，由於工廠正好就是專門製作棺材，所以有各式各樣棺材也不奇怪，墊一塊白布止滑後就擺上供品。原PO看了都笑說，「拿個特別的來頂～這樣才大器。」

網友紛紛留言，「 既然拜好兄弟，那好兄弟吃飽之後直接躺進去睡也是可以的，完美的一條龍服務」、「有吃又有住，也太有誠意了吧」、「連排隊都不用，直接專車接回的概念嗎」、「買午餐券送住宿券的概念」、「賓至如歸，毫無違和感。」

▼工廠剛好是做棺材的。（圖／翻攝自爆廢公社）

