普渡供品還沒買？量販「限時5天」營業到凌晨12點　滿千還送9折現金券

▲家樂福即日起至9月1日延長營業時間。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

今年的中元節就在下周二（9月2日），家家戶戶都要普渡祭拜好兄弟以及祭祀神明，以保平安。為讓尚未買好供品的婆媽們有更多時間準備，家樂福宣布至9月1日前限時5天，除原24小時門市維持24小時外，其於營業時間將延長至凌晨12時，愛買則表示沒有延長營業時間。

▲家樂福中元節爆單。（圖／業者提供）

家樂福表示，即日起至9月1日全台門市都延長營業至凌晨12時，只有土城日月光、桃園桃中超市店除外，愛買則未延長門市營業時間。而為搶攻中元節最後商機，家樂福至9月1日前凡於量販店單筆消費滿2000元以上、便利購滿1000元，通通可免費拿9折現金折價券，並於9月2日至9月20日開放使用，至於線上購物部分則是滿2000元直接打9折。愛買則於29日、30推出HAPPY GO會員「滿2000元享9折」活動，折扣金額同樣以現金抵用券贈送，最高回饋300元。

▲愛買各門市營業時間正常。（資料圖／記者蕭筠攝）

另外，業者也公開中秋超熱銷排行榜，家樂福前3名分別是啤酒、泡麵、花生牛奶，全聯則為洋芋片組合包、葵花油、素蠔油等，提供給媽媽們參考。

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