實習生巧扮線上申辦小導師　移民署增添為民服務生力軍

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站結合策略聯盟文藻外語大學的實習生，協助指導學生操作線上申辦系統。 （圖／移民署高雄市第一服務站提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

移民署推出「外國與外僑學生線上申辦系統」，讓外來學生不用出門就可以自行在網路上申請證件，更能使用多元支付的方式輕鬆繳費。新學期即將開始，也是學生辦件的高峰期，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站特別結合策略聯盟文藻外語大學的實習生，以「線上申辦小導師」的身分，協助指導到站辦件的學生操作線上申辦系統。

▲▼利民署高雄市第一服務站線上申請小導師。

擔任小導師的張同學表示，有次協助不太懂中文的越南籍學生，因為壓縮圖檔問題而無法順利上傳申請案，感到相當挫折，幸好在「線上申辦小導師」及現場越南籍通譯的及時協助才順利完成送件。

由於線上申辦迅速又方便，手指動一動就能免去出門曬太陽流汗的困擾，且可24小時及例假日辦理，線上申辦的學生們都稱讚該系統真的是快速又便民。

近期公部門已成為青年學子就業職場的熱門選項，來自文藻外語大學翻譯系的張同學表示，她非常珍惜這次在服務站實習的經驗，不僅能夠發揮她的專長，為到站洽公的外籍人士提供外語溝通與翻譯服務，也因為有了接觸多元文化的機會，進而開拓她的國際視野。

她很慶幸在畢業前夕就能瞭解移民署的工作內容並融入這個大家庭，目前已把參加移民特考納入未來職涯的選項規劃中，企盼將來能夠加入移民署的行列。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署與策略聯盟大專院校的合作關係非常密切，希望能夠培育出具有國際觀的專業人才，實習生可藉由移民服務的寶貴實習經驗，獲得更多元的知識，進而奠定職涯發展優勢，而移民署也能因此提升為民服務品質，達到雙贏的作用。

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