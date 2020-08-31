設計文具、熱銷3C最低61折　網購「開學」專區省錢優惠一次看

▲暑假結束，學生們陸續回到校園。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

邁入9月，學生們陸續重返校園迎接新學期到來，網購平台看準這一波添購開學用品的熱潮，5大電商紛紛推出「開學」專區，強打各項超值優惠的3C、文具等開學用品，以及外宿學生必備的小家電或必需品等，除了一站購足做好準備，還能幫荷包省下不少。

東森購物搶先推「99划算購物節」迎接開學季，精選開學好物、熱銷3C及家電等優惠下殺，每日更有激殺夯品，例如大學生做報告必備的筆電，首推Acer SF314-57G-50MR 14吋輕薄筆電，特價25,900元即可入手，攜帶方便且價格親民，活動期間下單並登記再享多重好康，包括消費滿3,999元送999元折價券、手機號碼有兩個9，最高抽999枚東森幣、首購送全家限量中杯冰美式、不限金額選擇萊爾富超商取貨付款送限量冰拿鐵。

▲迎接開學季，東森購物搶先推「99划算購物節」。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網主打萬件3C商品超低優惠，9/1～9/30期間網羅SAMSUNG、ASUS、HP、SONY、realme等品牌大廠，推出智慧型手機、筆電、儲存硬碟、相機等指定商品下殺最低61折起，預估推升今年3C開學季銷售年增4成。同時亦分享今年3C開學3大熱銷品類選購趨勢，其中智慧型手機以大螢幕、多鏡頭、高畫質等規格為銷售大宗，筆電以薄型輕量、電池續航力高、價位介於2萬至3萬的商品最受青睞，輕旅遊必備的小相機則以具有錄影功能、防水、輕量等功能備受消費者關注。

▲momo購物網公布「2020 3C開學消費指標榜」，Galaxy M11 6.4吋三主鏡智慧型手機獲得熱銷冠軍，搭配3C開學季，推出特惠價3,990元。（圖／momo購物網提供）

▲Yahoo奇摩購物中心於9/13前祭出「開學省錢術」。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩旗下3大電商齊發，超級商城於9/7前推出「商城福利社開學季」，活動搜羅兒童開學用品、租屋外宿必備品、3C、機車等開學商品85折起；購物中心於即日起至9/13祭出「開學省錢術」，攜手22大銀行消費滿額最高送3,000刷卡金，購買指定品類單日滿額最高再送1,000購物金，全站單日消費滿3,000元送限量膳魔師不鏽鋼隔溫碗；Yahoo奇摩拍賣則於即日起至9/2精選好物推出「開學必備免運專區」。

博客來「大開學文具展」即日起至9/30開跑，集結KOKUYO、TOMBOW、施德樓、瑞士卡達等品牌，以紙製品、書寫用具、收納事務、美術用品等文具控必買文具為主，參展數超過萬件，全面75折起。除了推薦開學必備基礎文具、主打限定新品，像是台灣限定LAMY SAFARI 狩獵者系列限量鋼筆禮盒、SHOWA NOTE多啦A夢50週年三層L型資料夾、瑞士卡達限量鉛筆組香氛版等，亦特別推薦便利攜帶的文具用品，像是KOKUYO PiiiP小物雜貨透明收納筆袋，並增設超人氣狂銷到貨專區，如SEED 透明橡皮擦等。

▲TOMBOW日本蜻蜓MONO帆布隨身手提袋。（圖／博客來提供）

露天拍賣將於9/1～10/11推出全新購物會場「狂撒運費折扣」，平日16:00～23:00，共8個時段，滿額輸入折扣碼，享7-11、全家、萊爾富、OK等4大超商免運優惠，選擇取貨付款再抽冰拿鐵、冰淇淋，9/9當天另加碼全家、萊爾富、OK便利商店前999位結帳直接送冰拿鐵，消費不限金額可抽1,000元SOGO禮券。因應國小國中開學潮，9/1～9/14推出彩票折抵活動，結帳最高可現抵5,000元；八大分會館每日推出限時特殺32款商品，最低下殺3.5折起，推薦專櫃熱銷品契爾氏無油清爽凝凍、理膚寶水B5全面修復霜皆不到1,000元，Apple AirPods Pro更是下殺63折現省3,000元，再享海外直送免運費。