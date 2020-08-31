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設計文具、熱銷3C最低61折　網購「開學」專區省錢優惠一次看

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▲▼8/31全台高中小學開學。開學第一天師大附中校方一早就在學校入口對入校學生進行體溫量測，學生進入班級後以漂白水擦拭桌椅窗台置物櫃，落實新冠肺炎防疫工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲暑假結束，學生們陸續回到校園。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

邁入9月，學生們陸續重返校園迎接新學期到來，網購平台看準這一波添購開學用品的熱潮，5大電商紛紛推出「開學」專區，強打各項超值優惠的3C、文具等開學用品，以及外宿學生必備的小家電或必需品等，除了一站購足做好準備，還能幫荷包省下不少。

東森購物搶先推「99划算購物節」迎接開學季，精選開學好物、熱銷3C及家電等優惠下殺，每日更有激殺夯品，例如大學生做報告必備的筆電，首推Acer SF314-57G-50MR 14吋輕薄筆電，特價25,900元即可入手，攜帶方便且價格親民，活動期間下單並登記再享多重好康，包括消費滿3,999元送999元折價券、手機號碼有兩個9，最高抽999枚東森幣、首購送全家限量中杯冰美式、不限金額選擇萊爾富超商取貨付款送限量冰拿鐵。

東森購物「99划算購物節」（圖／翻攝自東森購物網）

▲迎接開學季，東森購物搶先推「99划算購物節」。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網主打萬件3C商品超低優惠，9/1～9/30期間網羅SAMSUNG、ASUS、HP、SONY、realme等品牌大廠，推出智慧型手機、筆電、儲存硬碟、相機等指定商品下殺最低61折起，預估推升今年3C開學季銷售年增4成。同時亦分享今年3C開學3大熱銷品類選購趨勢，其中智慧型手機以大螢幕、多鏡頭、高畫質等規格為銷售大宗，筆電以薄型輕量、電池續航力高、價位介於2萬至3萬的商品最受青睞，輕旅遊必備的小相機則以具有錄影功能、防水、輕量等功能備受消費者關注。

網購平台推開學季專區（圖／業者提供）

▲momo購物網公布「2020 3C開學消費指標榜」，Galaxy M11 6.4吋三主鏡智慧型手機獲得熱銷冠軍，搭配3C開學季，推出特惠價3,990元。（圖／momo購物網提供）

網購平台推開學季專區（圖／業者提供）

▲Yahoo奇摩購物中心於9/13前祭出「開學省錢術」。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩旗下3大電商齊發，超級商城於9/7前推出「商城福利社開學季」，活動搜羅兒童開學用品、租屋外宿必備品、3C、機車等開學商品85折起；購物中心於即日起至9/13祭出「開學省錢術」，攜手22大銀行消費滿額最高送3,000刷卡金，購買指定品類單日滿額最高再送1,000購物金，全站單日消費滿3,000元送限量膳魔師不鏽鋼隔溫碗；Yahoo奇摩拍賣則於即日起至9/2精選好物推出「開學必備免運專區」。

博客來「大開學文具展」即日起至9/30開跑，集結KOKUYO、TOMBOW、施德樓、瑞士卡達等品牌，以紙製品、書寫用具、收納事務、美術用品等文具控必買文具為主，參展數超過萬件，全面75折起。除了推薦開學必備基礎文具、主打限定新品，像是台灣限定LAMY SAFARI 狩獵者系列限量鋼筆禮盒、SHOWA NOTE多啦A夢50週年三層L型資料夾、瑞士卡達限量鉛筆組香氛版等，亦特別推薦便利攜帶的文具用品，像是KOKUYO PiiiP小物雜貨透明收納筆袋，並增設超人氣狂銷到貨專區，如SEED 透明橡皮擦等。

網購平台推開學季專區（圖／業者提供）

▲TOMBOW日本蜻蜓MONO帆布隨身手提袋。（圖／博客來提供）

露天拍賣將於9/1～10/11推出全新購物會場「狂撒運費折扣」，平日16:00～23:00，共8個時段，滿額輸入折扣碼，享7-11、全家、萊爾富、OK等4大超商免運優惠，選擇取貨付款再抽冰拿鐵、冰淇淋，9/9當天另加碼全家、萊爾富、OK便利商店前999位結帳直接送冰拿鐵，消費不限金額可抽1,000元SOGO禮券。因應國小國中開學潮，9/1～9/14推出彩票折抵活動，結帳最高可現抵5,000元；八大分會館每日推出限時特殺32款商品，最低下殺3.5折起，推薦專櫃熱銷品契爾氏無油清爽凝凍、理膚寶水B5全面修復霜皆不到1,000元，Apple AirPods Pro更是下殺63折現省3,000元，再享海外直送免運費。

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