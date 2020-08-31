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王定宇駁鬆綁美豬牛「雙重標準」　5張圖斥國台辦：中國吃好吃滿

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▲▼民進黨立委王定宇於議場門口接受訪問，在議場內對考試院長提名人黃榮村進行提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委王定宇利用多張圖文反駁國民黨。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者林克倫台北30日電

針對國民黨批評民進黨政府開放美豬美牛是「雙重標準」，民進黨立委王定宇今天發文貼出政策時間軸強調，民進黨是理性政黨，既然瘦肉精容許量已經過聯合國CODEX通過，民進黨最後決定尊重國際標準。

王定宇的發文採圖卡形式，先引用已故前總統蔣經國當年的「中共不守信用。任何期望中共允許台灣與大陸統一後，還能保留獨自社會經濟制度的想法，都是不切實際的」講法，暗諷國民黨對中國大陸的立場也「前後不一」。

對於民進黨2012年要求瘦肉精「零檢出」的質疑，王定宇以政策時間軸指出，2012年3月當年執政的國民黨要求開放進口美豬牛，民進黨是因當時對瘦肉精殘留量沒有標準，才要求瘦肉精應「零檢出」才能開放進口。

他指出，2012年7月5日，聯合國食品法典委員會（CODEX）訂出瘦肉精的殘留標準；同年7月8日，時任民進黨黨主席蘇貞昌宣布接受國際食品安全標準，結束立法院抗爭，國民黨開放含瘦肉精美牛進口。

王定宇解釋說，從2012到現在，時空背景當然變化很多，但民進黨是在2012年前半年做抗爭，最後決定尊重國際標準。

對於國台辦日前指責台灣鬆綁美國牛豬進口，王定宇也以圖卡回擊說，中國上週共買3315噸美國牛肉，創下1999年以來最大單週購買紀錄；上週也更買了1萬1216噸美國豬肉，破單月最高紀錄。「吃豬肉干你屁事？中國吃好吃滿不准台灣吃？」

雙標？改變？
附圖1. 小蔣看看啊，中國國民黨都從「反共」改變成「媚共」了，怎麼敢手指著別人罵「改變」？

附圖2、3. 從2012到現在，時空背景當然變化很多，但是民進黨在2012年前半年的抗爭，最後決定尊重國際標準。

附圖4. 國民黨執政時的說法，對照現在的說法，怎麼好意思說「雙標」！

附圖5. 中國自己大買特買美豬，上個禮拜創下史上最高採購量，還敢指著台灣罵？這已經超越雙標，中共這是「厚臉皮、不要臉」！

王定宇發佈於 2020年8月30日 星期日

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