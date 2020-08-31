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山難搜救精英！高雄飛鷹大隊聯手安泰醫院　開辦初級救護員訓練

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▲屏東東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、蘇主榮執行長至六龜飛鷹隊部的訓練現場，向學員及講師致意 。（圖／安泰醫院提供）

▲屏東東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、蘇主榮執行長至六龜飛鷹隊部的訓練現場，向學員及講師致意 。（圖／安泰醫院提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市六龜救難協會飛鷹大隊在屏東縣東港安泰醫院協助下，開辦了國內首次由民間山域救難團體自行舉辦的初級救護技術員訓練，20名救難人員在全程受訓並通過考核後，即可取得衛生福利部認可「初級救護技術員證書」，對未來救難幫助相當大，被譽為「醫療與救難─強強聯手護生命」的結合。

▲屏東東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、蘇主榮執行長至六龜飛鷹隊部的訓練現場，向學員及講師致意 。（圖／安泰醫院提供）

▲▼蘇清泉、蘇主榮陳明華理事長。

▲屏東東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、蘇主榮執行長至六龜飛鷹隊部的訓練現場，向學員及講師致意 。（圖／安泰醫院提供）

「飛馳山巔循聲救難，鷹揚水澤聞溺拯救」這是高雄市六龜救難協會飛鷹大隊作為參與第一線在山區與水域救難和後勤支援工作的最佳寫照。近期飛鷹大隊參與屏安醫院副院長登屏東棚集山失聯11天後平安獲救、屏科大碩士登高雄溪南山失蹤等搜救任務。

▲屏東東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、蘇主榮執行長至六龜飛鷹隊部的訓練現場，向學員及講師致意 。（圖／安泰醫院提供）

▲▼急救訓練。

▲屏東東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、蘇主榮執行長至六龜飛鷹隊部的訓練現場，向學員及講師致意 。（圖／安泰醫院提供）

多年來帶領飛鷹弟兄參與無數次救難經歷的理事長陳明華深刻體會，在意外現場緊急救護技術，對於搜救人員或傷患都是很重要的救命技能。

當陳理事長獲知東港安泰醫院，多年來戮力於推廣到院前緊急救護訓練，成效卓越，便為隊員爭取初級救護技術員訓練認證。而蘇清泉了解飛鷹大隊的善行義舉後，指示該院「到院前救護中心」師資群，以公益推廣無償方式全力配合，促成了國內首次由民間山域救難團體自行舉辦的初級救護技術員訓練，這項訓練從今年8月22日至9月5日間每週六日進行，共40小時。

20名菁英救難人員在全程受訓並通過考核後，即可取得衛生福利部認可的「初級救護技術員」證書。訓練期間，蘇清泉偕同安泰醫療社團法人蘇主榮執行長至六龜飛鷹隊部的訓練現場，向在場的學員及講師致意及鼓勵。

蘇清泉說，救難大隊執行任務時非常辛苦，常面臨山域或水險等危險環境，自己也可能在執行任務時受傷，醫院有責任提供這些救難英雄專業的醫療急救訓練，讓民眾在送到醫院前能夠得到最完善的照護服務。

蘇清泉長期關注到院前救護，組織全台醫院唯一的「到院前救護中心」，也在2019年獲得SNQ國家品質標章肯定，該團隊常年負責屏東縣各社區志工、觀光風景區、恆春半島、大專院校急救教育以及中小學校護、娃娃車司機的急救教育訓練等，可謂最深入社區、最關心到院前救護領域的醫院。

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