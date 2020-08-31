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北投新車停2天遭刮出「高速公路」　維修費曝！車主還原過程

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

台北市北投區一名車主日前在臉書社團「台北之北投幫」氣憤PO文，聲稱剛買不到一個月的新車停在復興四路上兩天，卻遭人刮花車頂。他出面接受媒體採訪並表示，目前初估維修費用就要8000元，有些比較明顯、太醜的刻痕，只能先用奇異筆及修補液先遮蓋一下。

車主向《東森新聞》還原整起事件的經過，「8月26日晚上大概8點的時候，我把車停在那邊，因為出差的關係，我兩天沒有去動那台車，那剛好我牽車之前洗了一次車，我都自己洗啦，然後我要開車的時候，又再去洗了一次車，所以就很明顯，就知道說這邊怎麼多了這麼多條刮痕」。

請繼續往下閱讀...

▲▼車停路邊遭惡意刮花，車主氣炸PO文。（圖／翻攝臉書「台北之北投幫」）

▲車頂刮痕明顯。（圖／翻攝臉書「台北之北投幫」）

細數車頂刮痕，比較深的就有3道，另外還有一些較不明顯的刻痕，讓車主看了又氣又心疼，畢竟車子才牽來不到一個月，事後經過修車廠人員評估，初步推算維修費用約8000元，有些刻痕他覺得太醜，就先用奇異筆和修補液自行遮蓋了。

由於停車地點附近剛好有監視器，車主坦言一定會報警，不怕警方抓不到這位刮車犯。而網友們大多也力挺車主提告，並在臉書PO文底下留言表示，「讚，告下去就對了」、「支持提告！台灣就是有這種欠教訓的人」、「告好告滿，家長沒教好的就由社會來教」。

▼車主出面說明。（圖／翻攝自東森新聞）

北投新車停2天遭刮花，車主出面曝光維修費。（圖／翻攝自東森新聞）

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