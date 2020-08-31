快訊／柯文哲批民進黨矛盾：明年元旦美豬進口「實在有點鴨霸」





▲柯文哲。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

中央宣布從明年1月1日起開放含有瘦肉精的美豬、美牛進口，引發爭議。台北市長柯文哲31日提及，中央事前沒商量，明年元旦就要實施，實在有點「鴨霸」。

柯文哲31日上午出席2020世界自殺防治日大型記者會，針對瘦肉精是否堅持零檢出，他表示，這事情發生太突然，中央事前沒有跟大家商量，明年元旦要實施，實在是有點「鴨霸」，過去民進黨說不能，現在說可以，總要說明一下理由是什麼，不然目前政策互相矛盾。

柯文哲說，現在是進口有瘦肉精的美豬，但學童營養午餐不能用，又說進口美豬可以含瘦肉精，但國內不能用，「以一個科學家來看，奇怪了，這政策怎麼互相矛盾？」請民進黨講清楚說明白。

針對衛福部長陳時中認為開放美豬美牛是換取國際地位，柯文哲表示，要怎麼做還搞不清楚，等陳時中講清楚後再做完整回應；法令還沒更改之前，自治條例還沒更改或中央法令未公佈前，就照目前制度。

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