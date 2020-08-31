國民黨北市議會組「食安正義聯盟」：柯文哲要硬起來　





▲北市議會國民黨黨團召開「食安正義防線共同守護台北市民健康」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

關於總統蔡英文日前表示，要開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）美國豬肉、牛肉進口，引發各界討論。國民黨22個縣市議會黨團於31日同步召開記者會，北市議會國民黨黨團表示，將組成「食安正義聯盟」，捍衛全體老百姓食的安全跟健康。

北市議會國民黨黨團書記長陳重文31日於「食安正義防線共同守護台北市民健康」記者會表示，蔡英文不理會國會反對聲音，硬將美豬、美牛開放到台灣，不僅過程保密到家，連相關食安檢驗和配套措施都沒有。

陳重文要求台北市長柯文哲硬起來，強力捍衛台北市民跟全體學童的健康食品安全，要求美豬瘦肉精「零檢出」，因此國民黨將組一個「食安正義聯盟」，捍衛全體老百姓食的安全跟健康，歡迎各黨派加入。

台北市議員吳世正說，這幾天他心情都不太好，因為認為民進黨喪權辱國害台灣，美國人本來就不吃內臟、全把內臟當垃圾倒掉，然而台人吃內臟補身體，「他們不要的，通通丟給我們，民進黨政府還接受，這不是愛台灣，是害台灣。」

吳世正提及，民進黨用詐騙話術，說是台美經貿關係，但對方有把台灣當成談判對象嗎？還沒談判就先承諾開放美豬，那還要談什麼？這叫做喪權辱國、害人民，拿人民健康安全當籌碼，「這樣民進黨不愛台灣，是害台灣，我們被他們害很久了。」既然民進黨曾說誰開放進口美豬美牛，總統就要下台，那「自己說出來的話自己要吞下去」，「蔡英文你就下台吧！」

台北市議員王欣儀說，身為醫生出身的柯文哲，應站出來明確表態，北市不得販售含有瘦肉精的美豬，堅守捍衛市民健康；開放美豬進口，對弱勢族群傷害最大，因為該族群為了省錢必須買比較便宜的含有瘦肉精豬肉，另一個受影響的就是收入不高年輕人，年輕人普遍外食族，而小吃店為了降低成本，會去購買含有瘦肉精的豬肉，因此首當其衝的就是年輕人和經濟弱勢族群，「中央你們真的有關心他們嗎？」

北市議員游淑慧提及，農委會主委陳吉仲提及，美豬使用瘦肉精的比例僅有22％，因此國人吃到的機率很少，但那為什麼不能進口其他78％的豬肉呢？為什麼一定要開放使用瘦肉精的22％美豬？全世界160多個國家都禁止瘦肉精在動物飼料中，歐盟也要求零檢出，難道歐盟是笨蛋，台灣人比較聰明嗎？這就是把全世界賣不掉的東西賣來台灣。

北市議員徐巧芯也質疑，雖說學童午餐未來不使用美國豬肉，只會用國產豬，但未來1月1日開放美豬進口後，針對加工品部分該如何查核？相關標示要如何做？要怎麼知道外面小吃店使用的豬肉有無含瘦肉精？小吃攤放標示如果不夠清楚，中央有無配套？希望北市府先提出因應含瘦肉精的美豬、美牛進口方法，讓北市市民吃得安心。

對此，北市府參議王明理表示，北市府相當重視食安問題，依照北市食安條例，不開放瘦肉精肉品於北市販售，且北市也不會主動修法。而衛生局食品藥物管理科陳怡婷則說，會研議因應措施。

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