台中停車場「尚有1位」！他繞一圈傻眼　進場2分25秒被陰：有低消

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名網友日前開車帶全家外出用餐，並找了一處收費停車場，怎料明明入口處顯示「尚有1個車位」，結果進去繞了一圈根本停好停滿；重點是，入場短短不到3分鐘時間，竟收取費用，讓他超傻眼。

「請問這合理嗎？」苦主在爆料公社二館娓娓道來，當天晚上用餐時間到停車場時，入口顯示還有1個車位，且靠近後閘門也自動開啟，於是他便開了進去。

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雖然一切看似正常，然而男網友進去繞了一圈後，發現完全沒有車位，結果迴轉開到出口處，也不給通行，「試了幾次，想說去繳費機輸入車號試試...20元？停車場也要基本低消了嗎？」

▲才進場2分25秒。（圖／翻攝自爆料公社二館）

他無奈表示，「雖然20元而已，但這感覺很差，就像是個陷阱，車上有小孩又是晚餐時間，沒什麼時間可以待在現場，打電話找人處理，只好先付錢出去。」

po文掀起熱烈回響，網友們紛紛回應，「難道是隱藏版山賊王」、「最嘔的是進去後剩婦幼或殘障車位，停還是不停？停了有可能被PO網公X，不停就去繳個過路費X在心裏」、「是否可以告詐欺」、「好賺欸！一圈就20元」、「去申訴，否則不知有多少人當冤大頭了」、「逛停車場20元」。