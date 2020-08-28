辣秘書揭色醫性騷詐保500萬...皮膚癢竟照超音波「止癢」扯嬰得脂訪肝

▲秀朗診所院長林義龍(左3、藍衣)涉詐健保500萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市秀朗診所院長林義龍，被秘書護士踢爆性騷擾，還亂開處方詐健保給付，檢警追查發現，林至少從2018年底起，捏造病患病歷處方，有高血壓的老人家被診斷罹患攝護腺腫大；要皮膚癢的病患照超音波，因為塗凝膠「涼涼的止癢」，甚至多抽血，假裝是不同病患的檢體，向健保署詐健保500多萬元，台北地檢署28日依詐欺等罪嫌起訴林。

44歲的林義龍目前被收押中，他為了賺錢，可以說是無所不用其極，像是秀朗診所旁邊剛好是皮膚專科診所，常有病患走錯地方，護士秘書發現後，會指引病患到隔壁就醫，林發現後，竟然痛罵表示，「我們也可以看，看了如果滿意，病患還會再來」。

但是林義龍看皮膚病的方式，卻讓辦案人員不敢恭維，曾有阿嬤抱著因為皮膚搔癢難耐的孫子求診，他直接說要照超音波，阿嬤聽了嚇一跳，林瞎扯照超音波要塗凝膠，「那個涼涼的可以止癢」，還有罹患高血壓的老人家去拿藥，結果被林在健保病歷中登記為罹患攝護腺肥大，甚至有小嬰兒被診斷有「脂肪肝」。

▲多名診所護士、秘書出面指控林義龍除了詐健保，還涉嫌性騷擾。（圖／資料照）

檢察官歸類林義龍最常用超音波、心電圖、抽血等檢查名義詐領健保，其中最誇張的是，如果有病患需要抽血檢驗，林義龍會故意多抽，然後分裝到不同試管中，佯裝成不同病患需要檢驗，藉此多申報健保點數，有時林義龍還會要護士不斷吹肺活量測試儀，讓他把數值填入病患病歷騙點數。

多名病患從健保APP發現自己憑空多了沒有的病，擔心會影響自己的商用保險權益，向健保署反應檢舉，林義龍到案後雖願意賠償涉詐的500多萬元，但把責任都推給其他人，稱真的要幫病患做檢查，是病患自己走了，但檢察官根據20多名病患和護士證詞，認定林義龍涉嫌詐欺等罪嫌明確。

全案在5月間爆發後，多名曾在秀朗診所工作的護士、秘書出面指控，林義龍除了詐健保外，還涉嫌苛扣員工薪水、要求超時工作，甚至以「心電圖儀器教學」的名義，對女員工性騷擾，吳姓小模也控訴，林義龍曾對她有意無意的搭局、摸臀等肢體動作，有天還要她單獨留下來加班，在只有兩人的狀況下拉下鐵門，讓她嚇到躲在櫃台，直到天亮早班同事來才解圍，她已為此告上勞工局。

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