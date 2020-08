美偵察機現蹤台海！　陸媒：疑似「直接從台灣起飛」行蹤詭異

▲飛行軌跡。(圖/推特/SCS Probing Initiative)

記者蔡儀潔/綜合報導

中美角力下台海局勢動蕩,大陸官媒《環球時報》今(31)早披露,美國軍機近期在台灣附近動作頻頻,30日一架美國海軍EP-3E電子偵察機被指「疑似直接從台灣起飛」。

中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫(SCSPI)」平臺30日在推特PO文,當天美國出動3架軍機飛經台灣周圍海域上空,分別為EP-3E白羊型偵察機、P-8A海神式海上巡邏機,以及「阿提米絲」偵察機。

內容顯示,30日下午2時13分美國海軍P-8A海神式海上巡邏機出現在台灣南方巴士海峽,並往東北方飛去,接近台灣東部空域;16分鐘後,另一架EP-3E白羊型偵察機出現在台灣北部,與台灣空域非常接近,穿越中國大陸東海防空識別區,一路朝日本九州前進。公佈訊息的中方也坦言,這架軍機的軌跡「有些異常」(kind of abnormal)。

PO文還指出,美軍一架「阿提米絲」偵察機30日下午3時29分現蹤巴士海峽,並進入菲律賓領空一路向南飛行,至呂宋島南部後往西北方飛入南海,最後再往東北方飛越巴士海峽離去。

▲P-8海神式海上巡邏機。(圖/路透社)

《環球時報》今早發文,稱這架EP-3E在8月29日曾前往台灣南部南海偵察,之後便沒有收到其來自沖繩嘉手納空軍基地的起降信號,疑似是直接從台灣起飛。

不過「南海戰略態勢感知計畫」平台也表示,美國軍機詭異的飛行軌跡也不排除信號錯誤導致軌跡偏差的情況。目前暫未看到台灣方面對此事的回應,而此前也曾被爆出飛越台灣空域或是在台灣起降,但這樣的情況相當罕見。



Aug 30:

US Navy EP-3E #AE1D91 spotted over the #EastChinaSea, whose path was kind of abnormal;

US Navy P-8A #AE69DE operated over the #SouthChinaSea;

US Army CL604 #N9191 operated over the Philippines and the #SouthChinaSea. pic.twitter.com/rqObt947S2