美偵察機現蹤台海！　陸媒：疑似「直接從台灣起飛」行蹤詭異

▲飛行軌跡。（圖／推特／SCS Probing Initiative）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美角力下台海局勢動蕩，大陸官媒《環球時報》今（31）早披露，美國軍機近期在台灣附近動作頻頻，30日一架美國海軍EP-3E電子偵察機被指「疑似直接從台灣起飛」。

中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫（SCSPI）」平臺30日在推特PO文，當天美國出動3架軍機飛經台灣周圍海域上空，分別為EP-3E白羊型偵察機、P-8A海神式海上巡邏機，以及「阿提米絲」偵察機。

內容顯示，30日下午2時13分美國海軍P-8A海神式海上巡邏機出現在台灣南方巴士海峽，並往東北方飛去，接近台灣東部空域；16分鐘後，另一架EP-3E白羊型偵察機出現在台灣北部，與台灣空域非常接近，穿越中國大陸東海防空識別區，一路朝日本九州前進。公佈訊息的中方也坦言，這架軍機的軌跡「有些異常」（kind of abnormal）。

PO文還指出，美軍一架「阿提米絲」偵察機30日下午3時29分現蹤巴士海峽，並進入菲律賓領空一路向南飛行，至呂宋島南部後往西北方飛入南海，最後再往東北方飛越巴士海峽離去。

▲P-8海神式海上巡邏機。（圖／路透社）

《環球時報》今早發文，稱這架EP-3E在8月29日曾前往台灣南部南海偵察，之後便沒有收到其來自沖繩嘉手納空軍基地的起降信號，疑似是直接從台灣起飛。

不過「南海戰略態勢感知計畫」平台也表示，美國軍機詭異的飛行軌跡也不排除信號錯誤導致軌跡偏差的情況。目前暫未看到台灣方面對此事的回應，而此前也曾被爆出飛越台灣空域或是在台灣起降，但這樣的情況相當罕見。

