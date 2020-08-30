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「台海還沒首戰就結束」　學者曝台灣罩門：軍事戰前必看到2場戰

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▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲中原大學教授陳若暉認為，台灣還沒首戰就已經結束。（圖／翻攝東部戰區微博）

文／中評社

針對「首戰即終戰」議題，中原大學財務金融學系教授、全球群眾募資與金融科技服務協會理事長陳若暉接受中評社訪問表示，軍事戰爭之前必定會看到經濟戰與金融戰，出兵前會想辦法搞亂對方金融秩序，大量外資撤離，股市崩盤，企業營運跟著出現問題，兵法上的「不戰而屈人之兵」，還沒首戰就已經結束。

他分析，台灣從「首戰即終戰」爭辯到「主流民意」，但是台灣主流民意，跟大陸要不要打台灣，恐怕是兩回事，除非台灣的主流民意可以影響大陸，二戰日軍為何沒有佔領葡萄牙殖民地澳門？在於葡萄牙成功影響日本，主流民意要有影響力，不然就是空氣。

陳若暉，美國北伊利諾大學經濟博士，曾任中原大學國際暨兩岸教育處國際長、推廣教育中心主任、財務金融學系主任、台北銀行董事會秘書室主任秘書。現任中原大學財務金融學系教授、全球群眾募資與金融科技服務協會理事長，研究領域是國際金融、區域經濟、財務管理、金融科技、企業併購、公共財政。

經濟部投資審議委員會24日公告，認定「淘寶台灣」為陸資，限期6個月內改正或撤回投資。不到一週前，「經濟部」商業司預告修法禁止台灣公司代理或經銷中國OTT業務。在台灣擁有200萬名收視戶的「愛奇藝台灣站」面臨關站命運，台商在大陸是否也會受到報復？

陳若暉指出，大陸會不會對台商報復？決定權在大陸，台灣無權表示意見，但是值得注意的是，國台辦提醒兩件事：今年1至7月，兩岸貿易額1349.4億美元，年比增長8.7%，台灣所獲順差超過700億美元。大陸企業在台灣聘用2萬5000人，每年納稅超過新台幣12億元。

他反問大陸官方為何說這兩件事？一個是台灣對大陸順差，一個是台商在大陸工作人數，相信蔡政府應該聽懂，也會做小心應對。尤其台灣有這麼多人在陸企工作，台灣在大陸工作恐怕不只2萬5000人，只要三成失業回台，搶台灣的工作機會，對台灣就業市場衝擊有多大？

被問到，民進黨難道不會強力宣傳台商回流？帶動台灣經濟繁榮？

陳若暉認為，台商回來也分有賺錢以及沒有賺錢，況且很多資金也沒有匯回台灣，倒是限制陸資，政府當然可以基於「國安」反對，但是金融體系理論上沒有敵我，除非是假鈔，畢竟任何資金都可以換匯，哪來敵我觀念？台商在大陸賺到人民幣，轉換成新台幣就可以。

他說，以投資獎勵來看，政府當然歡迎外資來台投資，這又分直接投資與間接投資，經濟成長要看外人直接投資比例，但是台灣在外人投資比例，在世界排名向來墊底，很多外資來台灣根本來炒股、炒房地產，一旦台海瀕臨戰爭，外資撤離台灣，股市崩盤，就算政府四大基金護盤，可以維持多久？

陳若暉認為，「首戰即終戰」話題熱議，是軍事方面，但是從財金角度來看，真正警訊是戰爭前，必定會看到經濟戰與金融戰，出兵前會想辦法搞亂對方金融秩序，大陸根本不用開戰，台灣股市大跌5000點6000點，看台灣怎麼接招？「首戰」最先就是「股市戰」，還有匯率的貶值。

他表示，外資撤離台灣會危及台灣企業經營，很多金融機構或者是投資信託基金每三年改選，出席率要達到50%，一般出席率不高，因為出席率通常跟外資比重高有關，一旦外資開始拋售股票，散戶承接，屆時企業董事產生都會出現問題，沒有外資、沒有金融業撐盤，台灣企業恐怕沒法經營。

陳若暉表示，外資願意來台灣投資，還要看「五缺」，這次台電修正「電源不足時期限制用電辦法」，把政治與軍事納入，就是擔心一旦爆發戰爭，或者遭受敵人包圍封鎖無法正常供電，這都說明台海戰爭爆發之前，會先看到經濟戰與金融戰。

他舉施琅攻台歷史，地點在澎湖，為何拿下澎湖，鄭克塽就投降？因為澎湖是鄭家的經濟命脈，一旦開戰，貿易、金流就中斷，最後只好投降，每個地方都有罩門，台灣有經濟罩門，大陸也有自己的罩門。

被問到，台灣前後任領導人為了誰「卑躬屈膝」爭論不修，蔡英文還回嗆馬英九「與主流民意這麼遠」，怎樣看？

陳若暉平心而論，這根本是雞同鴨講，台灣主流民意，跟大陸要不要打台灣，恐怕是兩回事，絕對不是我們主流民意說不能打我們，敵人就不打。

他也以二戰歷史為例，香港被佔領，為何澳門沒有被日軍佔領？因為澳門是葡萄牙殖民地，葡萄牙海外殖民還有巴西，當時很多日本人跑去巴西工作，葡國就透過巴西的一個照會，表示佔領澳門會對巴西的日本人不利，成功阻嚇住了日本，主流民意要有影響力，不然就是空氣。

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