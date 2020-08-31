3美軍機現蹤超近台灣本島！　EP-3E偵察機「穿越東海識別區」

▲飛行軌跡。（圖／推特／SCS Probing Initiative）
記者蔡儀潔／綜合報導
中美角力下台海局勢動蕩，中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫（SCSPI）」平臺30日晚間指出，當天美國出動3架軍機飛經台灣周圍海域上空，分別為EP-3E白羊型偵察機、P-8A海神式海上巡邏機，以及「阿提米絲」偵察機。
▲P-8海神式海上巡邏機。（圖／路透社）
「南海戰略態勢感知計畫」在推特PO文，稱30日下午2時13分美國海軍P-8A海神式海上巡邏機出現在台灣南方巴士海峽，並往東北方飛去，接近台灣東部空域。
16分鐘後，另外一架EP-3E白羊型偵察機則於下午2時29分出現在台灣北部，與台灣空域非常接近，穿越中國大陸東海防空識別區，一路朝日本九州前進。公佈訊息的中方也坦言，這架軍機的軌跡「有些異常」（kind of abnormal）。
PO文還指出，美軍一架「阿提米絲」偵察機30日下午3時29分現蹤巴士海峽，並進入菲律賓領空一路向南飛行，至呂宋島南部後往西北方飛入南海，最後再往東北方飛越巴士海峽離去。
Aug 30:— SCS Probing Initiative (@SCS_PI) August 30, 2020
US Navy EP-3E #AE1D91 spotted over the #EastChinaSea, whose path was kind of abnormal;
US Navy P-8A #AE69DE operated over the #SouthChinaSea;
US Army CL604 #N9191 operated over the Philippines and the #SouthChinaSea. pic.twitter.com/rqObt947S2