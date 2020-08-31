3美軍機現蹤超近台灣本島！　EP-3E偵察機「穿越東海識別區」

▲飛行軌跡。（圖／推特／SCS Probing Initiative）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美角力下台海局勢動蕩，中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫（SCSPI）」平臺30日晚間指出，當天美國出動3架軍機飛經台灣周圍海域上空，分別為EP-3E白羊型偵察機、P-8A海神式海上巡邏機，以及「阿提米絲」偵察機。

▲P-8海神式海上巡邏機。（圖／路透社）

「南海戰略態勢感知計畫」在推特PO文，稱30日下午2時13分美國海軍P-8A海神式海上巡邏機出現在台灣南方巴士海峽，並往東北方飛去，接近台灣東部空域。

16分鐘後，另外一架EP-3E白羊型偵察機則於下午2時29分出現在台灣北部，與台灣空域非常接近，穿越中國大陸東海防空識別區，一路朝日本九州前進。公佈訊息的中方也坦言，這架軍機的軌跡「有些異常」（kind of abnormal）。

PO文還指出，美軍一架「阿提米絲」偵察機30日下午3時29分現蹤巴士海峽，並進入菲律賓領空一路向南飛行，至呂宋島南部後往西北方飛入南海，最後再往東北方飛越巴士海峽離去。