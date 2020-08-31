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社會 社會焦點 保障人權

「反館勢力」疑發動網軍引戰！竊帳號連發煙幕彈　警擴大追緝藏鏡人

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▲▼館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長陳之漢的老婆被人嗆聲說是下一個攻擊目標。（圖／翻攝自飆捍臉書）

記者陳豐德／新北報導

「館長」陳之漢28日凌晨在成吉思汗林口旗艦店前，遭到劉丞浩連開3槍，險些喪命；不料事發後卻分別有吳姓男子、蔡姓男子在網路上留言，放話要動館長的老婆，留下狠話「館長老婆明天保證被強X灌藥開直播」，不料蔡男30日晚間卻又留言道歉，聲稱已經到林口分局說明，但專案小組追查發現，留言的2男都是假帳號，其中蔡男帳號更被冒用許久，懷疑是「反館勢力」動員網軍引戰，將進一步調閱IP追查。

警方首先鎖定一名吳姓網友，發現他在《東森新聞》的Youtube相關報導下方留言，寫下「之後還有館長老婆，大家等著看，他全家都別想好過」、「沒錯，今天只是館長而已，後面還要弄他老婆，跟他家人，慢慢弄...」等語。

警方循線找到這名吳姓男子，發現他對於案情一概不知，且拿出個人手機給警方比對，專案警方發現除了照片跟名字確實是同個帳號之外，他的帳號並無相關貼文，研判是有人盜用他的照片另開臉書帳號。

▼有網友在新聞底下留言要動館長老婆。（圖／翻攝自東森新聞YT）▲▼有網友在新聞底下留言要動館長老婆。（圖／翻攝自東森新聞YT）

此外涉及另件恐嚇貼文的蔡姓男子則是在臉書寫下「明天館長老婆會被處理，大家等著看」、「館長老婆明天保證被強X灌藥開直播」，離譜言論一出，鄉民紛紛留言撻伐，「等一下警察就會去他家」、「直接放話要對館長家人動手，氣焰囂張」、「未看先猜被盜帳號，要不然就是開玩笑」。

似乎是發覺事情鬧大，蔡男在網路上留言道歉，寫下「本人蔡XX在此跟館長以及館長老婆道歉，因在網路發言恐嚇，被警方通知前往林口分局做說明。經過思考，在這邊跟社會大眾及館長本人老婆道歉，對不起。我還有學業要完成，也感謝XXXX（大專院校名稱）願意給我一次機會，謝謝教官室的教官幫忙，以上。」

警方循線在中部找到蔡姓網友，他卻喊冤說手機已經被父親保管，且根本沒有前往林口分局，早在數月前就發現自己的臉書照片被盜用另開帳號，當時已經報警提告，不料這次又被有心人士以同帳號留言陷害。專案小組強調，2起留言恐嚇案目前跡證都顯示貼文者另有其人，懷疑恐怕是「反館勢力」動員的網軍，疑似是想趁專案小組偵辦槍擊案時擾亂視聽，引發網路筆戰及混亂風向，將會持續追查幕後犯嫌。

▼屁孩盜用帳號網路放話要動館長老婆。（圖／翻攝PTT）

▼屁孩盜用帳號網路放話要動館長老婆。（圖／翻攝PTT）

▼屁孩盜用帳號網路放話要動館長老婆，事後道歉佯稱已到警局說明。（圖／翻攝自臉書）

▼屁孩盜用帳號網路放話要動館長老婆，事後道歉佯稱已到警局。（圖／翻攝自臉書）

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