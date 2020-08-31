　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「第一槍對頭開」館長直播還原槍擊案　王定宇籲：慎防雙層煙霧彈

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「到底做了什麼…」館長講到快哭　連續擦淚4次：去看看我的心血。（圖／翻攝館長YouTube）

▲館長透過助理公開預錄影片，向粉絲、親友報平安。（圖／翻攝館長YouTube）

記者黃翊婷／綜合報導

館長陳之漢遭槍擊，經過7小時手術保住一命，昨日（30日）他在Youtube公開預錄影片，再次讓「是否有人買凶開槍」的爭議掀起討論。民進黨立委王定宇同日也在臉書PO文向辦案單位隔空喊話，「慎防煙霧彈的後面還是煙霧彈！障眼法的後面還有障眼法！」

請繼續往下閱讀...

館長30日透過助理小宇在Youtube公開一段預錄影片，影片中他先感謝朋友、粉絲以及社會大眾的關心，接著開始解釋槍擊案的始末，「那一天我看到槍手掏槍，我第一個擔心的是，槍手是不是要朝我的助理開槍」，沒想到是衝著他來的，「當時我坐在椅子上，大家都有看到那個監視器畫面，我坐在椅子上，他朝我的頭開第一槍，我手舉起來擋住了第一槍，兩槍都是打我的身體」、「所以有人說我是在演戲，或是有人說我在開直播，我看到一個名嘴，什麼沈富雄，說我是知道沒死才開直播」。

▲▼館長遭近距離開槍畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲館長遭近距離開槍的畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

對於館長怒斥槍擊事件是「買凶殺人」、「這個稍微有點智商都知道」，民進黨立委王定宇30日也在臉書PO文，開頭第一句就提醒辦案單位，要慎防煙霧彈後面的煙霧彈，以及障眼法後面的障眼法，「第一個障眼法是什麼，第二個障眼法是什麼，然後是什麼？」、「警察加油，也許需要更高層次的辦案思考」。

文章PO出之後，引起不少網友留言討論，有人提議掃黑、對律師測謊，甚至猜測煙霧彈可能是某位「咆哮前立委」。對此，王定宇也在留言區中一一回覆，其實已經掃黑過很多次了，希望大家不要再責怪警方，況且台灣是民主國家，不會對律師做那樣的事，至於煙霧彈是不是某位前立委，他僅簡單回答「不是」。

一定得提醒辦案單位......慎防煙霧彈的後面還是煙霧彈！障眼法的後面還有障眼法！ #第一個障眼法是什麼 #第二個障眼法是什麼 #然後是什麼 #警察加油 #也許需要更高層次的辦案思考

王定宇發佈於 2020年8月30日 星期日

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開！鹹酥雞照吃
Selina出道17年「歌聲如車禍現場」揭倒嗓陰影！崩潰求醫
「藝FUN券2.0」9點開搶！4大資格、申請流程一次看懂　嬰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

凌晨遭開3槍「7孔噴血」！館長怒：有智商都知道是買凶殺人

「到底做了什麼…」館長講到快哭　連續擦淚4次：去看看我的心血

網路放話「下一個動館長老婆」！屁孩男大生被逮　緊急出面道歉

快訊／「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

館長遭近距離槍擊專家怎麼看？警教官：應有開槍經驗但沒專業訓練

大人也能被捲走！強風下巨型風箏變「隱形殺手」　路燈直接被折斷　

「第一槍對頭開」館長直播還原槍擊案　王定宇籲：慎防雙層煙霧彈

「紙本藝FUN券」今開放註冊！9/6前四大超商、官網申請方法看這裡

梅莎最快今變強颱「全台雨2天」！最靠近時間出爐　10號颱也可能生成

高中以下今開學「前2週入校要量體溫」　不強制戴口罩

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚！新竹女童被巨型風箏纏住 七級強風捲起「15米高空中猛甩」

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

大人也能被捲走！強風下巨型風箏變「隱形殺手」　路燈直接被折斷　

「第一槍對頭開」館長直播還原槍擊案　王定宇籲：慎防雙層煙霧彈

「紙本藝FUN券」今開放註冊！9/6前四大超商、官網申請方法看這裡

梅莎最快今變強颱「全台雨2天」！最靠近時間出爐　10號颱也可能生成

高中以下今開學「前2週入校要量體溫」　不強制戴口罩

「藝FUN券2.0」9點開搶！4大資格、申請流程一次看懂　嬰兒也能辦

風箏捲甩女童「飛天31秒」母全目睹！教練曝恐怖現場：根本沒人顧

9月1日起飼養綠鬣蜥要登記　違者抓到罰5萬

慈濟靜思好話音樂會溫馨登場　黃偉哲：公私協力打造台南成有愛城市！

鐵道局壓斷電車線！台鐵「台南－保安」東西線誤點　旅客等到傻了

大人也能被捲走！強風下巨型風箏變「隱形殺手」　路燈直接被折斷　

運動家爆人員確診新冠肺炎　與太空人系列戰延期

農曆7月買新車「4大重點」要注意！選這3種顏色好兄弟會眼紅

十大死因近半數與腹部肥胖有關！　5項指標中3項要小心

秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學

祖克柏坦承臉書未移除「白人民兵專頁」是疏失：非裔之死令人痛苦

男歌手飲料遭下鉛毒「毀嗓10年」崩潰引退！　爆兇手是爆紅男星…懸案藏20年謎團

聯美抗中！印軍早部署南海「監控解放軍」：與美軍保持良好聯繫

梅西遭逼宮轉會失敗　西甲挺巴薩：一定要付7億違約金

不排除號召群眾上街反美豬　國民黨22個縣市議會黨團今同步記者會

「完全沒剎車」高速直撞遊覽車！　路人全嚇傻...雙載騎士頭部重創

生活熱門新聞

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

梅莎最快今成變強颱「全台雨2天」！　最靠近時間出爐

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

藝FUN券9點開搶　4大資格曝光

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」

把別人機車「整台拖出來」自己停！5000人怒轟

快訊／館長委任黃國昌擔任律師！

人妻躲鄰居探聽八卦　躲車庫被偷看

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

愛妻坐月子！他列「30天菜單」親手下廚

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

梅莎動了！開學日甩雨彈灌北台

更多熱門

相關新聞

凌晨遭開3槍　館長怒了：是買凶殺人

凌晨遭開3槍　館長怒了：是買凶殺人

網紅「館長」陳之漢28日凌晨遭到槍擊，全身多處中彈，身上出現7處彈孔，當場血流如注，所幸被緊急送往林口長庚醫院，救回了一命。經過長時間的治療，館長終於再度現身鏡頭前，開直播向粉絲們問好、表達感謝，同時痛斥「這是買凶殺人」，「這個稍微有點智商都知道。」

放話「下一個動館長老婆」 屁孩道歉

放話「下一個動館長老婆」 屁孩道歉

館長遭槍擊專家怎麼看？

館長遭槍擊專家怎麼看？

接下館長委任律師　黃國昌霸氣查真相

接下館長委任律師　黃國昌霸氣查真相

快訊／館長委任黃國昌擔任律師！

快訊／館長委任黃國昌擔任律師！

關鍵字：

館長王定宇

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

國一女見網友失聯　學校3項聲明

梅莎最快今成變強颱「全台雨2天」！　最靠近時間出爐

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

館長首度現身直播：第一槍對著我頭開

少女失聯定位後又關機　警鎖定旅館找人

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

謝金河：Exxon殞落　台塑集團請小心！

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

館長講到快哭！連續擦淚4次：我做了什麼…

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚！新竹女童被巨型風箏纏住 七級強風捲起「15米高空中猛甩」

驚悚！新竹女童被巨型風箏纏住 七級強風捲起「15米高空中猛甩」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面