「第一槍對頭開」館長直播還原槍擊案　王定宇籲：慎防雙層煙霧彈

▲館長透過助理公開預錄影片，向粉絲、親友報平安。（圖／翻攝館長YouTube）

記者黃翊婷／綜合報導

館長陳之漢遭槍擊，經過7小時手術保住一命，昨日（30日）他在Youtube公開預錄影片，再次讓「是否有人買凶開槍」的爭議掀起討論。民進黨立委王定宇同日也在臉書PO文向辦案單位隔空喊話，「慎防煙霧彈的後面還是煙霧彈！障眼法的後面還有障眼法！」

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館長30日透過助理小宇在Youtube公開一段預錄影片，影片中他先感謝朋友、粉絲以及社會大眾的關心，接著開始解釋槍擊案的始末，「那一天我看到槍手掏槍，我第一個擔心的是，槍手是不是要朝我的助理開槍」，沒想到是衝著他來的，「當時我坐在椅子上，大家都有看到那個監視器畫面，我坐在椅子上，他朝我的頭開第一槍，我手舉起來擋住了第一槍，兩槍都是打我的身體」、「所以有人說我是在演戲，或是有人說我在開直播，我看到一個名嘴，什麼沈富雄，說我是知道沒死才開直播」。

▲館長遭近距離開槍的畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

對於館長怒斥槍擊事件是「買凶殺人」、「這個稍微有點智商都知道」，民進黨立委王定宇30日也在臉書PO文，開頭第一句就提醒辦案單位，要慎防煙霧彈後面的煙霧彈，以及障眼法後面的障眼法，「第一個障眼法是什麼，第二個障眼法是什麼，然後是什麼？」、「警察加油，也許需要更高層次的辦案思考」。

文章PO出之後，引起不少網友留言討論，有人提議掃黑、對律師測謊，甚至猜測煙霧彈可能是某位「咆哮前立委」。對此，王定宇也在留言區中一一回覆，其實已經掃黑過很多次了，希望大家不要再責怪警方，況且台灣是民主國家，不會對律師做那樣的事，至於煙霧彈是不是某位前立委，他僅簡單回答「不是」。