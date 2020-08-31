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館長案槍手傳被竹聯幫選中！3個月速成「殺手級」執行者　安家費曝

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記者蔡儀潔／綜合報導

劉姓男子28日凌晨朝館長陳之漢連開3槍，然而沒有重大前科也沒有跡象顯示，他有足夠的財力支付龐大律師費，警方懷疑他遭到竹聯幫和堂「寶和會」吸收。外界盛傳劉姓男子被培育成殺手級的執行者，整個計畫長達3個月，安家費疑似高達500萬元。

▲▼館長遭近距離開槍畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲館長遭近距離開槍畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

館長陳之漢28日淩晨遭伏襲，劉姓嫌犯包下計程車等候177分鐘，近距離連開3槍後，再跳上車飛奔警局自首，不僅付清3000元車資，還堅持要等曾任法官的大咖律師到場才願接受訊問，這一連串列為被外界視為是「黑道手法」。

據《東森新聞》報導，館長此次在台中插旗擴館，而地點還是在黑幫八大聚集點，且他本人平時的行事作風，就已經引來黑幫側目，這回還沒先「拜碼頭」就斷人財路，引來殺機。

報導稱，此次館長被槍擊一案疑似與竹聯幫和堂「寶和會」有關係。匿名江湖人士透露，槍手其實不需要身經百戰，反而要沒有什麼重大前科，「看起來沒有殺傷力的，一次給足個500萬、1000萬，（監獄）裡面去蹲5、6年。」

▲館長中槍。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

▲館長中槍。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

實際上，和堂「寶和會」會長邵柏傑在2013年，就曾為了簽賭平臺利益，教唆槍手在立法院旁開槍，更傳出曾私下找上遠航的張剛維，想進行高利貸放款。

對於「500萬安家費買凶槍擊」的傳聞，專案小組為了追真相，陸陸續續帶回雙北多名「關鍵大哥級人物」進行偵訊，目前仍在調查當中。

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