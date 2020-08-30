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網路放話「下一個動館長老婆」！屁孩男大生被逮　緊急出面道歉

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▲▼館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長陳之漢遭到槍擊，蔡男放話「處理館長老婆」。（圖／翻攝自飆捍臉書）

記者柯振中／綜合報導

網紅「館長」陳之漢遭到槍擊後，有名蔡姓男子在網路上放話，隔天要動館長老婆，引起許多社會關注，新北林口警方也緊急介入案件。事件過後發生沒多久，蔡男再次出面，替自己魯莽的言論道歉，希望社會能原諒他，「在這邊跟社會大眾及館長本人老婆道歉，對不起。」

館長28日凌晨2點左右從健身房離開，在徒弟的陪伴下上車，準備搭車返程，不料埋伏的劉姓槍手突然衝出，朝著坐在車內的他開了3敲，導致他多處中彈，直接摔出車門。

劉姓槍手行刺後，立刻搭乘計程車離開現場，跑到警局自首，全案依照殺人未遂罪偵辦當中。館長中彈後被送到醫院搶救，所幸沒有生命危險。

▼館長遭到開槍，被送到醫院搶救。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲▼館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

這起事件引起社會關注，不少粉絲湧入粉專加油打氣、新北市長侯友宜也下令嚴辦。沒想到，有名蔡姓男子突然在網路上放話，接下來要「處理館長老婆」。

蔡男在社交媒體上嗆聲，「明天館長老婆會被處理，大家等著看」，還揚言「館長老婆明天保證被強x灌藥開直播」，言論十分囂張，震驚新北警方。林口警方經過調查，初步掌握留言恐嚇者的身分，寄出通知書，要求對方到場做筆錄，訊後依照恐嚇罪嫌函送新北地檢署。

▼屁孩網路放話，林口警方出手。（圖／翻攝PTT）

（圖／翻攝PTT）

嗆聲過後不到一天，蔡男再度出面，在網路上留言道歉，「本人 蔡XX 在此跟館長以及館長老婆道歉，因在網路發言恐嚇，被警方通知前往林口分局做說明。經過思考，在這邊跟社會大眾及館長本人老婆道歉，對不起。我還有學業要完成，也感謝XXXX（大專院校名稱）願意給我一次機會，謝謝教官室的教官幫忙，以上。」

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▼蔡男出面道歉道歉。（圖／翻攝網路）

▲▼蔡男道歉。（圖／翻攝網路）

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ET快訊
放話「下一個動館長老婆」！屁孩男大生被逮　緊急出面道歉
快訊／「第一槍對準我的頭開」　館長首度現身直播
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