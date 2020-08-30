凌晨遭開3槍「7孔噴血」！館長怒：有智商都知道是買凶殺人

記者柯振中／綜合報導

網紅「館長」陳之漢28日凌晨遭到槍擊，全身多處中彈，身上出現7處彈孔，當場血流如注，所幸被緊急送往林口長庚醫院，救回了一命。經過長時間的治療，館長終於再度現身鏡頭前，開直播向粉絲們問好、表達感謝，同時痛斥「這是買凶殺人」，「這個稍微有點智商都知道。」

▲館長遭到槍擊，身上出現7處彈孔。（圖／翻攝館長YouTube）



館長28日凌晨2點遭到劉姓槍手開槍射擊，當下他十分擔心，助理會不會中彈，沒想到是衝著他來的，「他（劉姓槍手）朝我的頭開第一槍，我手舉起來擋住了第一槍，兩槍都是打我的身體。」

館長回想事發經過，仍然心有餘悸，幸好他的肌肉平時經過訓練，十分發達，擋下了子彈，否則若穿過去，後果不堪設想。至於為何要開直播？館長指出，名嘴說的「知道自己沒死才開」根本是亂講，他當下看到身上的彈孔，血流如注、頭愈來愈暈，身體不斷發抖，以為「人生就到這裡了」，所以才打算開直播交代遺言，「我到底做錯什麼？」

▼館長首度現身錄影。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）



館長指出，他在台灣做了許多事情，從來沒有要求利益，付出了許多，也沒打算要回報，黑道涉足的八大行業他也沒有干涉，只是做正當生意，「我做正當生意，任何人就可以用這種方式（殺人）？」

他認為，這背後一定藏有真兇，「一定就是有人買凶殺人」，這種套路20年前就已經出現過，現在還繼續用，「會不會有點笑死人」，「這個稍微有點智商都知道。」

他提到，遭到槍擊後，身上有7處彈孔，身體機能嚴重受損，右手無法屈伸，也沒辦法拿筷子、沒有辦法吃飯，大便、尿尿也沒有辦法自理，但他一定會盡快好起來，「館長一定會恢復給你們看。」

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▼館長首度現身錄影。（圖／翻攝館長成吉思汗YouTube）

