前海陸上校分析館長中彈不死「是運氣好」　暗諷：以後日子不好過

▲館長術後復原中，直播談槍擊事件。（圖／翻攝館長YouTube）

記者張靖榕／綜合報導

「館長」陳之漢28日遭槍擊事件引發諸多討論，包括懷恨殺人、買兇殺人及江湖警告等論點甚囂塵上。前海軍陸戰隊上校、國防部資深諮詢委員宋兆文日前發文，分析兇嫌開槍的行為其實並無受過開槍或殺人訓練，所以館長大難不死是運氣好，並非兇嫌故意瞄準四肢。

宋兆文29日在臉書發文開頭即表示「是館長運氣好，並不是兇嫌打得準！」他說自己是經驗豐富的手槍教官，發射過2萬發以上的子彈，包括點45、點38以及90手槍，而據他從現場影片觀察射擊角度及時間，「兇嫌沒有刻意瞄準館長哪個部位，而是不顧後果的開槍洩憤。」

宋認為兇嫌看起來並非受過殺人訓練的槍手，因為受訓過的人「會進欺到面前，對他頭部迅速連打兩槍。」他隨即話鋒一轉，意有所指地表示自己在陸戰隊服務20年又6個月，陸戰隊的官兵普遍對人謙和有禮，都是具備君子風範的英雄好漢，不會以身上刺青與粗魯言論，上網搏版面還嚇唬老實人，「不少事業成功的海陸仔，他們言行從不囂張。」

▲館長中槍。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

館長28日凌晨2點走出林口健身房，從車右後座上車時，被迅速接近的兇嫌連開數槍。據了解，他第一時間以手臂遮擋，可能因此保住一命，事後頭部及軀幹均無受傷害，但四肢最嚴重的便是右大腿粉碎性骨折，目前已順利開刀完成，正在復原當中。

宋兆文最近3篇發文均在討論館長槍擊事件，日前另一篇發文則說「館長爾後的日子不好過囉」，因為右大腿粉碎性骨折難癒，縱使靠支架復健也無法百分百回到槍擊前的健康程度，「日後的行動不便，會長年折磨他」。